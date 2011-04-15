Аэропорт "Шереметьево" опроверг информацию о подтоплении тоннеля транспортировки багажа

Информация о подтоплении тоннеля системы транспортировки багажа Межтерминального перехода аэропорта "Шереметьево" не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении аэропорта.



В Международном аэропорту "Шереметьево" произошло снижение пропускной способности системы транспортировки трансферного багажа по тоннелю Межтерминального перехода. Причиной данной ситуации является высокая влажность, интенсивные осадки и жара, установившиеся в Московском регионе.



По системе вентиляции горячий влажный воздух попадает в прохладный тоннель, что создаёт благоприятные условия для образования конденсата. Как следствие, влага появляется на элементах оборудования автоматизированной системы перевозки багажа, что ведёт к проскальзыванию и затруднению движения автоматических багажных тележек.



В настоящее время менеджмент АО "Международный аэропорт Шереметьево" (МАШ), проектировщики и поставщики оборудования совместно работают над скорейшим устранением выявленного эффекта.



Необходимо принять во внимание уникальность и беспрецедентность данного проекта для аэропортов России. Его функционирование тщательно анализируется и систематизируется специалистами, выявляются особенности, разрабатываются оптимальные технические и эксплуатационные решения.



В связи с возникшими проблемами с 23 по 30 июля трансферным пассажирам предлагается получать багаж, перемещаться с ним между "Шереметьево-1" и "Шереметьово-2" в поездах Межтерминального перехода и сдавать его на рейс самостоятельно. Данная временная мера позволит пассажирам получать свой багаж в конечном пункте полёта своевременно.



Пассажирский тоннель, станции и беспилотные составы Межтерминального перехода функционируют в штатном режиме.



Администрация "Шереметьево" приносит извинения пассажирам за возникшие неудобства, говорится в сообщении аэропорта.



Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ, ИНН 7712094033) - крупнейший российский аэропорт по обслуживанию международных рейсов. Маршрутная сеть аэропорта составляет более 200 направлений. Состав собственников МАШ: РФ (83.04% от уставного капитала), ПАО "Аэрофлот" (8.96%), Внешэкономбанк (4.24%), АО "Банк ВТБ" (3.76%).



Пассажиропоток аэропорта в первом полугодии 2018 года составил 20.504 млн, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2017 года.



Чистая прибыль АО "Международный аэропорт Шереметьево" и его ДЗО по МСФО в 2017 году выросла на 19.66% до 13.382 млрд руб. с 11.183 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 24.95% до 45.218 млрд руб. с 36.188 млрд руб., операционная прибыль - на 43.26% до 17.378 млрд руб. с 12.13 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 5.22% до 15.26 млрд руб. с 14.503 млрд руб.





"AK&M" от 24.07.2018