Русагро может купить производителя мраморной свинины "Капиталагро"

ООО "ГК "Русагро" подало ходатайство в ФАС России о приобретении доли в ООО "ТД "Капиталагро". Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на материалы ведомства.



ТД "Капиталагро" поставляет в розницу мраморную свинину, которую выпускает белгородское ЗАО "Капиталагро". По собственным данным компании, у неё есть четыре свинокомплекса мощностью 28 тыс. т товарной свинины в год и перерабатывающее предприятие на 20 тыс. т готовой продукции. Также в "Капиталагро" входит сеть из 23-х магазинов в Белгородской области. Оборот ЗАО "Капиталагро" в 2016 году составил 2.49 млрд руб.



Владельцем 50% в ТД "Капиталагро" указан председатель Белгородской областной думы Василий Потрясаев, но с 3 марта 2015 года его доля находится в доверительном управлении у Сергея Чеботарёва. Еще 35% принадлежат бывшему вице-мэру Белгорода Александру Пашкову, 15% - у Ивана Рощупкина. В ЗАО "Капиталагро" 100% принадлежат С.Чеботарёву.



Размер доли, на которую претендует Русагро в ТД, не раскрывается. Русагро интересен весь бизнес "Капиталагро", сообщили изданию два источника в отрасли. Один из них утверждает, что договорённость о сделке уже достигнута. На вопрос "Ъ" о возможном интересе к ЗАО "Капиталагро" гендиректор Русагро Максим Басов заявил, что группа выпустит релиз после завершения сделки. В "Капиталагро" не ответили на запрос издания.



Показатели "Капиталагро" соответствуют производителю свинины среднего уровня, считает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Исходя из годовой мощности белгородского предприятия, источник "Ъ" в отрасли оценивает его примерную стоимость в 3 млрд руб. У Русагро есть свободные денежные средства для оплаты подобной сделки, отмечает старший аналитик BCS Global Markets Марат Ибрагимов. По данным отчётности группы, на 31 марта у неё на счетах было 1.47 млрд руб. наличных и их эквивалентов, а также 23.42 млрд руб. денежных средств, указанных как краткосрочные инвестиции.



Мраморная свинина в России пока является нишевым продуктом. Не исключено, что Русагро после закрытия сделки не будет заниматься выпуском этого мяса, а перепрофилирует площадку под производство традиционной свинины, полагают эксперты.



Группа компаний "Русагро" (ИНН 5003077160) объединяет операционные компании: ООО "Русагро-Центр", ООО "Аграрная компания "Русагро", ООО "Русагро-Масло", ООО "Русагро-Сахар", перерабатывающие предприятия пищевой промышленности: ОАО "Валуйкисахар", ОАО "Жердевский", ОАО "Знаменский", ОАО "Ника", ОАО "Ржевский сахарник", ОАО "Жировой комбинат", более двадцати сельхозпредприятий в Белгородской и Тамбовской областях. Группа также занимается молочным животноводством и активно развивает свиноводство в Белгородской области.



Чистая прибыль Русагро, относящаяся к акционерам, по итогам 2017 года по МСФО снизилась в 2.5 раза и составила 5.63 млрд руб. Общая выручка Русагро до элиминации между сегментами за II квартал 2018 года по сравнению с годом ранее составила 17.9 млрд руб. - снижение на 1.2 млрд руб. (-6%).



Чистая прибыль ROS AGRO PLC по МСФО за 9 месяцев 2017 года упала на 72% до 3.089 млрд руб. с 11.203 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 1% до 54.829 млрд руб. с 55.588 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 26% до 8.538 млрд руб. с 11.488 млрд руб.



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