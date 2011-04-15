ELKO Group приобрела ТД "Абсолют"

Международный ИТ-дистрибьютор ELKO Group AS 23 июля завершил сделку по приобретению 100% долей Торгового дома "Абсолют". Об этом сообщает издание TАdviser со ссылкой на материалы группы.



Покупка ТД "Абсолют" позволит ELKO Group увеличить охват клиентов, предоставив им доступ не только к ИТ-продуктам, но и к бытовой технике и электронике, отметили представители ELKO.



Благодаря взаимному сотрудничеству обе компании видят возможность увеличить конкурентоспособность и улучшить профессиональную экспертизу. Объединение позволит оптимизировать затраты и даст дополнительные возможности как для самих компаний, так и для их партнёров.



"Присоединение компании "Абсолют" к ELKO Group позволит предлагать клиентам более широкий ассортимент товаров и более качественный сервис. Кроме профессиональной команды с огромным опытом работы, мы получили лояльных клиентов и вендoров, сотрудничество с которыми - мечта любого дистрибьютора", - заявил СЕО ELKO Group Свенс Динсдорфс.



Руководить объединённой структурой в России будет Олег Гусаков, проработавший около 20 лет в ТД "Абсолют" и прошедший за эти годы путь от менеджера по закупкам до гендиректора. Как отмечают в ELKO, присутствие в руководстве компании сотрудников, имеющих опыт работы в "Абсолюте", позволит максимально безболезненно и быстро интегрироваться. Возглавит коммерческий блок объединённой команды коммерческий директор ELKO Russia Александр Алексеев.



В соответствии с последними тенденциями развития рынка (IoT, решения для умного дома, стирание границ между домашней электроникой и ИТ-техникой), ELKO Group и "Абсолют" планируют создать прецедент партнёрских отношений, которые не только будут замечены на рынке, но и дадут клиентам возможность консолидировать свои закупки и сократить затраты.



По мнению президента и акционера ELKO Group Эгонса Медниса, приобретение "Абсолюта" изменит лицо российского бизнеса ELKO.



ТД "Абсолют" был основан в 1990 году и стал одним из первых оптовых продавцов бытовой техники в России. География поставок - вся территория страны. Продуктовый портфель компании включает в себя бытовую технику более 300 мировых производителей, в том числе LG, Samsung, Sony, Bosch, Electrolux, Philips и Ariston. В распоряжении компании - круглосуточный склад класса А с площадью 32 тыс. кв. м и автомобильный грузовой парк различных классов грузоподъёмности. Партнёрская база ТД "Абсолют" насчитывает более 1 тыс. постоянных клиентов, в том числе крупнейшие федеральные и региональные розничные сети.



"AK&M" от 24.07.2018