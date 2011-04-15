"Полюс" в первом полугодии увеличил производство золота на 18% до 1.109 млн унций

ПАО "Полюс" в первом полугодии 2018 года увеличило объём производства золота на 18% до 1.109 млн унций по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Как говорится в сообщении пресс-службы компании, объём производства золота Доре при этом вырос на 20% до 1.166 млн унций.



Объём переработки руды увеличился на 36% до 18.364 млн т, в первую очередь, благодаря выводу Наталкинской ЗИФ на проектную мощность и расширению производственных мощностей на действующих активах.



Коэффициент извлечения составил 81%, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2.6 п.п. Коэффициент извлечения на уровне группы, скорректированный с учётом работ на Наталкинском месторождении, составил 82.4%.



Расчётная выручка от продаж золота увеличилась на 6% до $1.291 млрд при расчётной средневзвешенной цене реализации золота $1.317 тыс. за унцию (на 4% выше показателя первого полугодия 2017 года).



"Во II квартале "Полюс" продемонстрировал сильные результаты. Мы продолжили активно наращивать долю крупнотоннажной техники для горных работ, одновременно расширяя перерабатывающие мощности и модернизируя системы управления и контроля на основных промплощадках. Это позволило нам дополнительно повысить операционную эффективность и внесло свой вклад в двузначный рост объёма производства золота по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отметил гендиректор компании Павел Грачёв.



По его словам, выход на проектную мощность Наталкинского ГОКа находится в завершающей стадии. В настоящее время Наталкинская ЗИФ уже работает на мощности выше 90% от проектной (10 млн т в год). Выход Наталки на проектную мощность ожидается во втором полугодии 2018 года.



"На Сухом Логе, одном из крупнейших гринфилд-проектов в мировой золотодобыче, мы завершили Scoping Study и заверочное бурение, приступив к подготовке Pre-feasibility study. Результаты осуществленного "Полюсом" заверочного бурения подтверждают данные исторической геологоразведки, и мы сохраняем уверенность в способности этого месторождения обеспечить существенный рост группы в будущем", - рассказал П.Грачёв.



ПАО "Полюс" (ИНН 7703389295) - крупнейший производитель золота в России и одна из 10 ведущих глобальных золотодобывающих компаний, себестоимость производства на предприятиях которой является одной из самых низких в мире. Основные предприятия компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия) и включают 5 действующих рудников, золотоносные россыпи и ряд проектов в стадии строительства и развития.



"Полюс" обладает четвёртыми крупнейшими запасами золота в мире (доказанные и вероятные запасы по международной классификации составляют 64.3 млн унций). В 2017 году компания увеличила объём производства золота в годовом сопоставлении на 10% до 2.16 млн унций, а в I квартале 2018 года - на 13% до 507 тыс. унций по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Ранее "Полюс" объявил о среднесрочной цели достигнуть к 2020 году объём производства не менее 2.7 млн унций в год.



Чистая прибыль ПАО "Полюс" по МСФО за 2017 год снизилась на 24.22% до 72.191 млрд руб. с 95.263 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 2.81% до 158.683 млрд руб. со 163.273 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - на 6.74% до 84.699 млрд руб. с 90.816 млрд руб., прибыль от продаж - на 23.85% до 89.178 млрд руб. со 117.104 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 11% до $1.702 млрд.



Чистая прибыль ПАО "Полюс" по МСФО в I квартале 2018 года снизилась в 2.05 раза до $244 млн с $499 млн за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 1.31% до $617 млн с $609 млн.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Полюс" по РСБУ в 2017 году сократилась в 21.24 раза до 12.308 млрд руб. с 261.377 млрд руб. годом ранее. Убыток от продаж вырос на 40.64% до 293.728 млн руб. с 208.858 млн руб., прибыль до налогообложения уменьшилась в 21.73 раза до 11.981 млрд руб. с 260.352 млрд руб.



"AK&M" от 24.07.2018