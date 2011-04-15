Ростех продал свой пакет в Yota Devices китайскому консорциуму за 3 млрд руб.

ГК "Ростех" завершила сделку по продаже своей доли в Yota Devices консорциуму во главе с китайской инвестиционной группой Trinity World Management (TWM). Как говорится в релизе госкорпорации, сделка была инициирована Ростехом в рамках опционного соглашения с TWM.



За свой пакет в размере 25.1% Ростех получит денежные средства и ликвидные ценные бумаги на сумму более 3 млрд руб.



Yota Devices до 2011 года являлось подразделением компании Yota, которая из технологического стартапа превратилась в крупнейшего в России провайдера и первым в мире протестировала новейший формат связи LTE. Специализацией Yota Devices является разработка и производство высокотехнологичных мобильных устройств.



"Продажа пакета связана с выходом Yota Devices на стадию масштабирования на международных рынках и завершением миссии Ростеха как стратегического инвестора, поддержавшего проект на раннем этапе развития. Существенный рост стоимости бизнеса оказался возможен благодаря нашей слаженной работе с командой проекта, с инвестором-основателем Telconet и китайским партнёром China Baoli. Мы удовлетворены той оценкой, которую дал рынок", - заявил представитель Ростеха.



China Baoli с 2016 года является партнёром Ростеха по проекту Yota Devices, где китайской компании принадлежало 40% акций. В тесном партнёрстве было разработано и выведено на рынок третье поколение смартфонов с двумя экранами. Спрос на устройство значительно превышает объём продаж прошлых версий смартфона - объём предварительных заказов только в Китае в первый месяц начала продаж составил свыше 100 тыс. экземпляров.



В результате сделки консорциум, включающий Trinity World Management и China Baoli, получит контрольный пакет акций - его доля в Yota Devices превысит 50%. Структура сделки предполагает расчёт в виде денежных средств и пакета акций China Baoli. Дальнейшее участие госкорпорации в Yota Devices приобретёт характер портфельной инвестиции. При этом Ростех сохранит за собой ключевые элементы технологии и возможность их использования в стратегически важных для госкорпорации направлениях.



Коммерческий интерес мировых производителей и инвесторов к Yota Devices говорит о том, что проект состоялся. Этот опыт демонстрирует возможности частно-государственного партнёрства с точки зрения создания условий для роста перспективных стартапов, создания уникальных гражданских продуктов и вывода их на широкий рынок. Поддержка подобных проектов - одно из ключевых направлений работы корпорации, в соответствии с обновлённой стратегией развития. Вырученные от сделки средства Ростех планирует направить на развитие высокотехнологичных гражданских продуктов для российского бизнеса и государственного сектора.



Напомним, международную известность Yota Devices приобрела в 2012 году, когда представила миру российский смартфон YotaPhone. Его отличительной чертой стало наличие двух экранов, один из которых работает даже при полностью разряженном аккумуляторе.



ГК "Ростех", созданная в ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости их создания.



Консолидированная чистая прибыль госкорпорации "Ростех" в 2016 году достигла 88 млрд руб. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году выросла на 11% по сравнению с 2015 годом до 1.266 трлн руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"