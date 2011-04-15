А.Усманов может продать 30% акций футбольного клуба Arsenal

Миллиардер Алишер Усманов начал активно изучать возможность продажи своего 30%-ного пакета акций английского футбольного клуба Arsenal. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на осведомлённые источники.



По данным издания, бизнесмен убедился в невозможности купить контрольный пакет клуба у американского бизнесмена Стэна Кронке и теперь стремится выйти из актива. Сам предприниматель отказался комментировать эту информацию. Представитель С.Кронке не ответил на запрос издания.



Ранее российский бизнесмен неоднократно предлагал С.Кронке сделку, но тот отказывался от переговоров. Он также заявлял, что хотел бы продать пакет любому покупателю, разделяющему его взгляды на развитие клуба, но не Кронке.



А.Усманов купил акции Arsenal еще в 2007 году и со временем стал держателем второго по величине пакета. Однако до сих пор российский бизнесмен не входит в совет директоров клуба. В апреле 2017 года он обратился к Кронке с предложением приобрести его 67-процентную долю в "Арсенале" за $1.3 млрд, но американский бизнесмен не принял предложение.



В октябре прошлого года сам А.Усманов отказался продать свой пакет Кронке за 525 млн фунтов. Потенциальных покупателей в возможной сделке источники не называют, но предполагается, что им может быть тот же Стэн Кронке.







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