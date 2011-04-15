"ТКХ-Инвест" увеличил долю в компании "РТ-полиуретаны" до 25% с 6.2%

Компания "ТКХ-Инвест", контролирующая 75% минус 1 акцию концерна "Калашников", увеличила долю в ООО "РТ-полиуретаны" до 25%. Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ".



Согласно документам, увеличение доли произошло 23 июля. До этого "ТКХ-Инвест" владел 6.2% уставного капитала компании "РТ-Полиуретаны", основной вид деятельности которой - производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах. Компания зарегистрирована в Нижнем Новгороде.



Другими совладельцами нижегородской компании выступают физические лица. Их доли с 23 июля уменьшились: у Станислава Козлова и Татьяны Назаровой - с 19.25% до 14.5% у каждого, у Сергея Агафонова и Олега Мичурина - с 18.25% до 13.6%. Доля Татьяны Потуй не изменилась - 18.8%.



В начале текущего года "РТ-полиуретаны" выиграли конкурс Минобороны на поставку 125 тыс. полимерных ящиков для танковых и минометных боеприпасов, сообщал отраслевой сайт Plastinfo. Такие ящики предназначаются для замены деревянной тары, которая пришла в негодное состояние, поясняло издание.











AK&M "Рынок слияний и поглощений"