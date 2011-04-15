Совет федерации одобрил закон, повышающий требования к минимальному уставному капиталу страховщиков

Минимальный уставный капитал компаний, осуществляющих страхование жизни, будет составлять 450 млн руб.; личное и имущественное страхование - 300 млн руб.; перестрахование - 600 млн руб. Действующие страховые компании должны будут в три этапа, до 1 января 2022 года, доформировать свои уставные капиталы согласно новым требованиям. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации, говорится в сообщении ЦБ.



Для страховых организаций, осуществляющих обязательное медицинское страхование (ОМС), минимальный размер уставного капитала сохранится в размере 120 млн руб.



По истечении одного года после дня официального опубликования закона минимальный размер уставного капитала для новых страховых организаций, осуществляющих личное и имущественное страхование, возрастет с 120 млн до 300 млн руб. Таким образом, требования к размеру уставного капитала таких страховых организаций будут аналогичны требованиям к уставному капиталу банков с базовой лицензией.



Закон также уточняет положения, связанные с порядком лицензирования страховщиков. В частности, вводится норма о предоставлении соискателем лицензии бизнес-плана, требования к которому устанавливаются органом страхового надзора. Действующие страховые организации должны будут представить бизнес-план в течение года после вступления в силу соответствующих положений закона.



"AK&M" от 25.07.2018