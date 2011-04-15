Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

25/07/2018
13:34

Совет федерации одобрил закон, повышающий требования к минимальному уставному капиталу страховщиков

Минимальный уставный капитал компаний, осуществляющих страхование жизни, будет составлять 450 млн руб.; личное и имущественное страхование - 300 млн руб.; перестрахование - 600 млн руб. Действующие страховые компании должны будут в три этапа, до 1 января 2022 года, доформировать свои уставные капиталы согласно новым требованиям. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации, говорится в сообщении ЦБ.

Для страховых организаций, осуществляющих обязательное медицинское страхование (ОМС), минимальный размер уставного капитала сохранится в размере 120 млн руб.

По истечении одного года после дня официального опубликования закона минимальный размер уставного капитала для новых страховых организаций, осуществляющих личное и имущественное страхование, возрастет с 120 млн до 300 млн руб. Таким образом, требования к размеру уставного капитала таких страховых организаций будут аналогичны требованиям к уставному капиталу банков с базовой лицензией.

Закон также уточняет положения, связанные с порядком лицензирования страховщиков. В частности, вводится норма о предоставлении соискателем лицензии бизнес-плана, требования к которому устанавливаются органом страхового надзора. Действующие страховые организации должны будут представить бизнес-план в течение года после вступления в силу соответствующих положений закона.

"AK&M" от 25.07.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100