Задержки чартерных рейсов сократились почти в 10 раз, АТОР

Задержки чартерных рейсов сократились почти в 10 раз. Это следует из данных, озвученных во вторник, 24 июля, в Росавиации на очередном заседании рабочей группы по выдаче разрешений на выполнение чартерных рейсов российскими перевозчиками в августе, говорится в материалах АТОР.



Разрешения были получены всеми авиакомпаниями в полном объеме, но за одним исключением.



Рабочая группа утверждает полетные программы туроператоров ежемесячно. Напомним, что авиакомпании должны получать разрешения на чартерные рейсы с декабря 2017 года, когда вступил в силу новый регламент Росавиации. При выдаче разрешений рассматриваются два показателя: пунктуальность выполнения чартерных рейсов (% задержек рейсов) перевозчиком в предыдущий отчетный период и достаточность авиапарка.



Всего за период с 15 июня по 14 июля российскими авиакомпаниями было выполнено 3986 чартерных рейсов. Средний процент задержек чартерных рейсов за этот период составил всего 3.6%. Всего было задержано 144 рейса, часть из которых были задержаны по метеоусловиям, часть - пор решению авиакомпании или туроператора.



По словам участника совещания, генерального директора туроператора "Випсервис" Дмитрия Горина, такой низкий показатель процента задержек чартеров, особенно с учетом того, что эти объемы перевозки пришлись почти в точности на период Чемпионата мира 2018 года, свидетельствуют о том, что перевозчики подошли к процессу обслуживания пассажиров в этот непростой период со всей ответственностью.



"При том, что чартерным авиакомпаниям приходилось обслуживать в этот период и болельщиков, и команды, показатель в 3.6% задержек - это почти в 10 раз ниже, чем в аналогичный период прошлого года: напомню, что в июне-июле 2017 года доля задержек чартерных рейсов достигала 30%. И это в два раза ниже, чем во вполне спокойную зиму 2017/18 годов, когда этот показатель был на уровне 7-8%", - подчеркивает Д.Горин.



По итогам совещания рабочей группы всем чартерным авиакомпаниям, являющихся партнерами крупных туроператоров - в том числе NordWind, "Икар", Royal Flight, AZUR air, "Россия", iFly и ряду других - были выданы разрешения на выполнение рейсов в августе в полном объеме.



Исключением из общего правила стала авиакомпания "Якутия", у которой процент задержек за отчетный период, согласно данным Росавиация, составил 15.7% (из 83 выполненных рейсов были задержаны 13). Ряд рейсов был задержан на 8-10 часов, а один рейс - на двое суток. Из 10 самолетов авиакомпании 3 проходят регламентные работы. Известно, что "Якутия" выполняет этим летом чартерные рейсы по двум зарубежным направлениям (Крит и Анталья) в интересах туроператора TEZTour.



Как ожидается, в ходе второго заседания рабочей группы, полетную программу "Якутии", скорее всего, сократят. Точные данные о доле сокращаемых рейсов будут известны позже.





"AK&M" от 25.07.2018