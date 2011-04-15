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25/07/2018
13:22

Росстандарт отменил более 100 устаревших ГОСТ для сертификации транспортных средств

В России отменяется действие комплекса стандартов ГОСТ Р 41.XX "Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств". Действие 107 ГОСТов прекращается с 1 сентября 2018 года. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.

Данные стандарты были разработаны в начале 2000-х годов и являлись важным элементом закрепления технических требований к продукции автомобильной промышленности в период отсутствия единого технического регламента в этой сфере, а также правовых механизмов применения Правил ООН в России. После вступления в силу технического регламента "О безопасности колесных транспортных средств" актуальность комплекса стандартов была утрачена, учитывая, что техрегламент содержит прямые ссылки на Правила ООН, подчеркивается в сообщении.

Существование национальных стандартов, имеющих единый объект стандартизации с Правилами ООН, открывает возможности для манипуляций со стороны недобросовестных поставщиков и вводит в заблуждение потребителей. В настоящее время Росстандартом проводится активная работа по борьбе с оборотом фальсифицированных автокомпонентов, сообщает ведомство.

Недобросовестные поставщики и органы по сертификации используют пробелы в законодательстве для сертификации и оборота опасной продукции. На регулярной основе Росстандарт проводит мониторинг нормативной правовой базы в целях исключения возможностей сертификации такого рода продукции. В результате выявлены схемы незаконной сертификации компонентов на основе ОТТС и с использованием сообщений об официальном утверждении типа. Одной из таких схем является реализация продукции, выпускаемой в соответствии со стандартами комплекса ГОСТ Р 41.

В сентябре 2017 года профильный технический комитет по стандартизации N056 "Дорожный транспорт" инициировал публичное обсуждение отмены данного комплекса стандартов, по завершении которого достигнут консенсус о необходимости единовременной отмены всего комплекса устаревших ГОСТов. Вопрос также обсуждался на прошедшем в июне заседании Общественного совета при Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии. Отмена неактуальных стандартов станет еще одним важным шагом на пути обновления Федерального информационного фонда стандартов.

"AK&M" от 25.07.2018
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