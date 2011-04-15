BMW отзывает более 300 автомобилей в РФ

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) проинформировало о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва 328транспортных средств марки BMW X3/Х4, BMW Mini F5/F60 и BMW серий F2, F3, F4, G11, G12, G3x.



Программы мероприятий представлены ООО "БМВ Русланд Трейдинг", являющимся официальным представителем изготовителя BMW на российском рынке.



Отзыву подлежат 192 автомобиля марки BMW серий F2, F3, F4, G11, G12, G3x и 23 автомобиля BMW Mini F5/F60, реализованных с мая 2018 года по июль 2018 года, с VIN-кодами согласно приложению.



Причиной отзыва автомобилей является возможный брак в установленном датчике положения коленчатого вала. При неисправности датчика не считываются сигналы колеса датчика положения коленчатого вала.



На транспортных средствах BMW серий F2, F3, F4, G11, G12, G3x и BMW Mini F5/F60 будет произведена замена датчика положения коленчатого вала.



Отзыву также подлежат 113 автомобилей BMW X3/Х4, реализованных c апреля 2018 года по июль 2018 года, с VIN-кодами согласно приложению.



Существует риск попадания воздуха в тормозную систему в транспортных средствах данных моделей. При торможении это может привести к увеличенному ходу педали. В отдельных случаях это способно вызвать отказ заднего контура тормозного привода.



На транспортных средствах BMW X3/Х4 будет произведена прокачка тормозной системы.



Уполномоченные представители изготовителя ООО "БМВ Русланд Трейдинг" проинформируют владельцев автомобилей BMW, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



Напомним, ранее Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью газете "Известия" подчеркнул: проведение отзывных кампаний является нормальной практикой в мире. "Это свидетельствует об ответственности автопроизводителя, его заинтересованности в сохранении долгосрочных отношений со своими клиентами. И государство выступает здесь в роли партнера и гаранта безопасности, задача которого - не наказать производителя, а дать ему возможность как можно быстрее устранить допущенный брак", - отметил глава Минпромторга.



"AK&M" от 25.07.2018