ГД поддержала проект распоряжения Правительства по компенсациям в связи с ростом цен на ГСМ

Госдума решила одобрить проект распоряжения Правительства, в соответствии с которым регионы получат 5 млрд руб. компенсации в связи с ростом цен на ГСМ. Об этом говорится в сообщении ГД.



"Нам поступил из Министерства сельского хозяйства проект распоряжения Правительства о распределении 5 млрд рублей ассигнований из резервного фонда [Правительства] на госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции. Эти средства предлагается дополнительно выделить в связи с увеличением цен на горюче-смазочные материалы", - сообщил первый заместитель Председателя ГД Александр Жуков.



Он отметил, что распределить эти средства предлагается аналогично распределению субсидий на погектарную поддержку субъектов РФ.



"Предлагается, чтобы не откладывать этот вопрос до заседания трехсторонней комиссии, дать согласие на это распределение и соответствующее письмо направить в Правительство", - сказал А.Жуков.





"AK&M" от 25.07.2018