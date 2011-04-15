Госдума одобрила закон, усиливающий защиту особо охраняемых природных территорий

Госдума одобрила в третьем чтении закон, которым вводится строгий запрет на отчуждение в частную собственность земельных участков, которые расположены в заповедниках и национальных парках, а также запрет размещать на их территории свалки и строить спортивные сооружения. Об этом говорится в сообщении ГД.



Законом предусматривается запрет перевода особо охраняемых территорий в лесной фонд с целью дальнейшего строительства. При этом вводится запрет на размещение на территории национальных парков скотомогильников и свалок, а также на строительство спортивных сооружений. Как пояснял ранее Председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, со дня вступления нововведений в силу на территориях нацпарков будет запрещено новое строительство горнолыжных сооружений, канатных дорог и так далее.



Вводится строгий запрет на отчуждение в частную собственность земельных участков, которые расположены в заповедниках и национальных парках. Также устанавливается, что природные ресурсы, которые находятся в границах особо охраняемых территорий, находятся в федеральной собственности.



"В числе таких подходов - широкое экспертное обсуждение законопроектов с профессионалами. Потому что три года ряд ведомств внутри Правительства не могли договориться друг с другом по поводу поправок. Мы это сделали за два месяца, проведя широкое обсуждение с экспертами, экологами и директорами особо охраняемых природных территорий", - сказал парламентарий.



Кроме того, законом предусматривается преобразование в национальные парки следующих государственных природных заповедников: Тебердинский государственный природный биосферный заповедник, государственный природный заповедник "Столбы", государственный природный биосферный заповедник "Командорский" и государственный природный заповедник "Гыданский". Также устанавливается порядок такого преобразования и запрет на изменение границ указанных заповедников в процессе их преобразования.



Физлица, не проживающие в населенных пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, могут посещать такие территории бесплатно или за плату, порядок определения которой, а также случаи освобождения от нее устанавливаются Правительством РФ. Пребывание физлиц на территории нацпарка допускается только при наличии разрешения федерального государственного бюджетного учреждения, осуществляющего его управление, или ФОИВа, в ведении которого он находится, за исключением случаев пребывания физлиц, являющихся работниками федерального государственного бюджетного учреждения, должностных лиц ФОИВа, в ведении которого он находится, физлиц, проживающих на территории национального парка, в т. ч. лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока. Он отметил, что при работе над текстом этого документа удалось найти баланс между защитой особо охраняемых природных территорий и защитой граждан, которые проживают в границах этих территорий.



"Очень активно пытались всевозможные лоббисты нам так или иначе помешать в окончательном принятии этой версии законопроекта, протолкнуть те или иные свои интересы, но я хочу сказать большое спасибо всем членам нашего Комитета, единогласно все проголосовали и отбили эти лоббистские поправки, с которыми те или иные участники процесса здесь вокруг Государственной Думы "нарезали круги", - сказал депутат.



"AK&M" от 25.07.2018