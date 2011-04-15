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25/07/2018
14:08

Ростехнадзор выдал предписание АК "АЛРОСА"

Ростехнадзор выдал предписание АК "АЛРОСА". Об этом говорится в сообщении ведомства.

Ленское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) с 16 по 20 июля 2018 года провело внеплановую выездную проверку АК "АЛРОСА", говорится в сообщении Ростехнадзора.

В ходе проверки были выявлено три нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта рудника "Удачный" Удачнинского ГОКа АК "АЛРОСА". Организация, ведущая взрывные работы, не имеет обученного персонала (исполнителей и руководителей взрывных работ, имеющих единые книжки взрывников). Взрывные работы на магистральном конвейерном уклоне горизонта -580 м рудника "Удачный" не осуществлялись в соответствии с оформленной в установленном порядке технической документацией. При проведении взрывных работ на магистральном конвейерном уклоне горизонта -580 м перед началом заряжания с момента доставки взрывчатых материалов к местам производства работ не введена запретная зона.

По результатам проверочных мероприятий АК "АЛРОСА" выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).

По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль АК "АЛРОСА" по итогам января-июня 2018 года составила 52.2 млрд руб. - почти на 8.5 млрд руб., или на 19% больше, чем годом ранее. Выручка ПАО АК "АЛРОСА" по РСБУ за первые шесть месяцев 2018 года составила почти 126 млрд руб., что на 10 млрд руб., или на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На увеличение выручки повлияло, прежде всего, изменение ассортимента и средних цен реализуемой продукции, вызванное более высоким спросом на средне- и крупноразмерное сырьё. В первом полугодии компания на 19% - с 4.69 млрд до 3.92 млрд руб. - снизила управленческие расходы.


"AK&M" от 25.07.2018
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