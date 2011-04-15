Ростехнадзор выдал предписание Мосэнерго

Ростехнадзор выдал предписание ПАО "Мосэнерго". Об этом говорится в сообщении ведомства.



МТУ Ростехнадзора с 23 мая по 4 июля 2018 года провело плановую выездную проверку в отношении Мосэнерго.



В ходе проверки выявлены следующие нарушения требований промышленной безопасности: не установлен срок безопасной эксплуатации оборудования; не обеспечиваются мероприятия по защите персонала от воздействия химически опасных веществ при химическом поражении авариях: не обеспечена техническая возможность сбора проливов в случае разгерметизации автоцистерн при сливе кислоты, щелочи - ТЭЦ-23; оборудование не оснащено средствами измерения, контроля и регулирования уровня щелочи с сигнализацией предельных значений уровня и средствами автоматического отключения их подачи в емкости при достижении заданного предельного уровня или другими средствами, исключающими возможность перелива - ТЭЦ-23; в помещениях ОПО, где в условиях эксплуатации возможно выделение паров кислот и щелочей, не обеспечен автоматический контроль за их содержанием в воздухе с сигнализацией превышения ПДК - ТЭЦ-16; по состоянию на 21 июня 2018 года допускается эксплуатация технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте с истекшим сроком безопасной эксплуатации; не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, фактический срок службы которых превышает двадцать лет.



По результатам проверки составлен акт, выдано предписание с указанием конкретных сроков устранения выявленных нарушений Мосэнерго, его должностные лица привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 9.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.



ПАО "Мосэнерго" (ИНН 7705035012) - электрогенерирующая компания России, работающая на органическом топливе. Ежегодно она потребляет свыше 20 млрд куб. м газа. В состав Мосэнерго входят электростанции установленной электрической мощностью 12.8 ГВт и тепловой - 42.8 тыс. Гкал/ч. Электростанции компании поставляют свыше 60% электроэнергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают более 80% потребностей Москвы в тепловой энергии.



Уставный капитал общества составляет 39.749 млрд руб. и разделён на 39749359700 обыкновенных акций номиналом 1 руб. каждая. ООО "Газпром энергохолдинг" владеет 53.5% уставного капитала, правительство Москвы - 26.45%, АО "Интер РАО Капитал" - 4.99%.



Электростанции Мосэнерго в 2017 году выработали 57.86 млрд кВт ч электроэнергии - на 2% меньше аналогичного показателя 2016 года, а в I квартале 2018 года - 19.11 млрд кВт ч электроэнергии (на 3.9% больше аналогичного показателя 2017 года).



Чистая прибыль ПАО "Мосэнерго" по МСФО в 2017 году выросла на 84.57% до 24.802 млрд руб. с 13.438 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 2.83% до 196.056 млрд руб. со 190.656 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - на 86.81% до 29.21 млрд руб. с 15.636 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 47.25% до 30.112 млрд руб. с 20.449 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 44.4% до 44.327 млрд руб. с 30.703 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "Мосэнерго" по МСФО в I квартале 2018 года выросла на 12.15% до 12.742 млрд руб. с 11.362 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 9.3% до 72.197 млрд руб. с 66.056 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Мосэнерго" по РСБУ в 2017 году увеличилась в 2.29 раза до 25.282 млрд руб. с 11.062 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 3.41% до 196.825 млрд руб. со 190.342 млрд руб., прибыль от продаж - на 36.05% до 33.634 млрд руб. с 24.722 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 65.94% до 31.035 млрд руб. с 18.703 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 31.6% до 44.093 млрд руб. с 33.513 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "Мосэнерго" за I квартал 2018 года по РСБУ выросла на 11.76% до 12.868 млрд руб. с 11.515 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 9.19% до 72.255 млрд руб. с 66.173 млрд руб.



"AK&M" от 25.07.2018