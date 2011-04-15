МЦД свяжут общественный транспорт Московского региона в одну систему

Линии Московских центральных диаметров (МЦД) объединят подземное и наземное метро, сообщил руководитель Департамента строительства столицы Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Московские центральные диаметры позволят объединить в московском транспортном узле наземное и подземное метро. Люди почувствуют, как быстро они перемещаются не только в Москве, а через Москву, внутри Москвы и между районами Московской области и прилегающими районами Центрального федерального округа", - рассказал А.Бочкарев.



По его словам, графики Московского центрального кольца (МЦК), метрополитена, его будущих линий, радиальных направлений железной дороги и МЦД должны быть интегрированы так, чтобы составлять единую систему.



"В тех местах, где пересечение маршрутов намечено со сдвижками по времени, мы обустроим наземные пункты пересадки, как сделали на некоторых станциях метро и МЦК. Там, где по времени наши работы по метро и МЦД совпадают, свяжем маршруты более эффективно", - пояснил А.Бочкарев.



Он отметил, что ярким примером является станция "Нижегородская", где одновременно пересекаются пригородные направления железной дороги, МЦК и линия метро. В этом месте строится трехуровневая пересадка. В некоторых местах появятся терминалы, которые позволят объединить находящиеся в разных точках места пересечения.



"AK&M" от 25.07.2018