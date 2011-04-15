Москва будет сотрудничать с французской компанией по утилизации отходов, М.Хуснуллин

Власти столицы договорились о сотрудничестве с французской компанией SUEZ в сфере утилизации отходов, в том числе образующихся при реализации программы реновации жилья. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Мы подписали соглашение с французской компанией SUEZ, это меморандум о намерениях, по которому будет разработан программный продукт по утилизации отходов, образующихся, в том числе в рамках программы реновации", - сказал М.Хуснуллин.



Он отметил, что столичные власти провели ряд переговоров с крупными зарубежными компаниями, занимающимися внедрением BIM-технологий (технологий информационного моделирования зданий), а также "умной" планировкой территории, что может быть востребовано в рамках программы реновации.



По словам заммэра, в Москве проблем с утилизацией мусора нет, но мировой опыт будет полезен при реализации программы реновации.



"Мы видели, как это работает в Европе, и считаем, что это очень полезно", - пояснил М.Хуснуллин.



Ранее сообщалось, что отходы от сноса пятиэтажек в Москве могут утилизировать по зарубежным технологиям. Переработкой отходов программы реновации интересуются десятки частных компаний.



Программа реновации жилищного фонда Москвы была утверждена 1 августа 2017 года. Она предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир. Сейчас в программу включен 5171 дом.



Программа реновации жилья предусматривает строительство за счет города не менее 30 млн кв. м жилья.



До конца 2021 года планируется переселить жителей около 41 тыс. квартир в комфортные дома с качественной отделкой и удобной транспортной доступностью.



Под заселение уже готово 12 домов. Одну из новостроек возвели на ул. Летчика Бабушкина в Северо-Восточном округе.



"AK&M" от 25.07.2018