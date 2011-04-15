Санфлейк увеличил долю в двух компаниях группы "ТНС энерго"

ООО "Санфлейк" (Москва) 4 июля увеличило долю в ПАО "ТНС энерго Кубань" до 10.19% с 8.53%. Об этом говорится в сообщении "ТНС энерго Кубань".



"Санфлейк" также увеличил долю в ПАО "ТНС энерго Марий Эл" - до 10.0725% с 9.85%.



ПАО ГК "ТНС энерго" (ИНН 7705541227) является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10-тью энергосбытовыми компаниями, обслуживающими потребителей в 11-ти регионах РФ: ПАО "ТНС энерго Воронеж", АО "ТНС энерго Карелия", ОАО "Кубаньэнергосбыт" (Краснодарский край и Республика Адыгея), ПАО "ТНС энерго Марий Эл", ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород", АО "ТНС энерго Тула", ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону", ПАО "ТНС энерго Ярославль", ООО "ТНС энерго Великий Новгород" и ООО "ТНС энерго Пенза".



Энергосбытовые компании, входящие в структуру "ТНС энерго", обеспечивают электроэнергией около 21 млн потребителей в 11-ти регионах РФ (свыше 10% населения) и имеют статус Гарантирующих поставщиков.



Чистый убыток ПАО ГК "ТНС энерго" по МСФО в 2017 году составил 500.57 млн руб. против прибыли в 763.665 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 8.71% до 212.28 млрд руб. со 195.263 млрд руб., операционная прибыль снизилась на 24% до 2.666 млрд руб. с 3.508 млрд руб., убыток до налогообложения составил 176.766 млн руб. против прибыли в 1.384 млрд руб. за 2016 год.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО ГК "ТНС энерго" за 2017 год по РСБУ выросла на 9.41% до 2.226 млрд руб. с 2.034 млрд руб. годом ранее. Выручка снизилась на 7.64% до 6.601 млрд руб. с 7.147 млрд руб., прибыль от продаж - на 7.84% до 2.095 млрд руб. с 2.273 млрд руб., прибыль до налогообложения увеличилась на 9.47% до 2.581 млрд руб. с 2.357 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО ГК "ТНС энерго" за I квартал 2018 года по РСБУ увеличилась в 2.33 раза до 589.548 млн руб. с 252.768 млн руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка снизилась на 48.89% до 1.107 млрд руб. с 2.166 млрд руб.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"