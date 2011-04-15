ЛУКОЙЛ пробурил первую добывающую скважину в восточной части месторождения им. Юрия Корчагина

ПАО "ЛУКОЙЛ" сообщает о завершении бурения первой добывающей скважины на блок-кондукторе месторождения им. Юрия Корчагина в Каспийском море. Об этом говорится в сообщении компании.



Скважина пробурена в рамках реализации второй очереди освоения месторождения, направленной на вовлечение в разработку его восточной части.



Скважина является одноствольной с горизонтальным окончанием, ее бурение осуществлялось с самоподъемной плавучей буровой установки. Длина скважины по стволу составляет 5.217 тыс. м, отход от устья - 4.235 тыс. м. Начальный дебит скважины составляет около 500 т нефти в сутки. Применение системы нижнего заканчивания с многопозиционными клапанами контроля притока обеспечивает наиболее эффективную реализацию потенциала скважины.



Кроме того, в рамках программы дополнительного бурения на первой очереди освоения месторождения завершено строительство бокового ствола длиной 1.408 тыс. м на добывающей одноствольной скважине N14. Модернизированная скважина с изолированными стволами позволит добывать нефть раздельно из основного и бокового стволов и, тем самым, увеличить коэффициент извлечения углеводородов.



Реализация второй очереди освоения месторождения им. Юрия Корчагина и дополнительная программа бурения на первой очереди направлены на увеличение добычи и продление полки на месторождении.



Месторождение им. Юрия Корчагина стало первым открытием Группы "ЛУКОЙЛ" в Северо-Каспийской нефтегазоносной провинции в 2000 году. Промышленная добыча на месторождении началась в 2010 году. Все морские объекты для освоения месторождений построены на территории Астраханской области. Обустройство месторождения ведется в две очереди. Первая очередь включает морскую ледостойкую стационарную платформу с буровым комплексом, платформу жилого модуля, а также морской перегрузочный комплекс. Вторая очередь включает блок-кондуктор (мини-платформу), а также внутрипромысловый многофазный трубопровод и силовые кабели для соединения с ледостойкой стационарной платформой первой очереди.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в 2017 году выросла в 2.1 раза до 418.8 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка от реализации за 2017 год выросла на 13.6% до 5.937 трлн руб. Показатель EBITDA за 2017 год вырос до рекордных 831.6 млрд руб., что на 13.8% больше по сравнению с 2016 годом.



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа, относящаяся к акционерам компании, по МСФО выросла в I квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 75% и составила 109.1 млрд руб. Выручка от реализации составила 1.631 трлн руб., что на 13.9% больше по сравнению с I кварталом 2017 года.



"AK&M" от 25.07.2018