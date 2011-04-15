Accenture купила американскую Kogentix

Accenture, оказывающая услуги в области управленческого консалтинга, информационных технологий и аутсорсинга, в июле купила американскую компанию Kogentix. Об этом сообщает издание TАdviser.



Стоимость приобретения не раскрывается. После закрытия сделки около 220 специалистов в области искусственного интеллекта и работы с данными перейдут из Kogentix в подразделение Accenture Applied Intelligence, в котором сейчас работает более 6 тыс. сотрудников.



Благодаря этой покупке Accenture сможет предложить клиентам ещё более полезные аналитические платформы Open Source и внедрить ИИ-системы в их деятельность, заявил главный аналитик Accenture Applied Intelligence Нарендра Мулани.



По его словам, открытые платформы для работы с Big Data и искусственным интеллектом предлагают компаниям гораздо больше, чем когда-либо, возможностей, чтобы стать ориентированными на данные и "умные" технологии.



Соучредитель и гендиректор Kogentix Бойд Дэвис, а также другие основатели компании перейдут в Accenture на должности управляющих директоров.



По словам Б.Дэвиса, решение о продаже Kogentix компании Accenture было принято в связи со стремительным ростом рынка и развитием большого количества возможностей, которыми можно воспользоваться только под крылом большой корпорации.



Kogentix - основанный в 2015 году американский поставщик сервисов и решений, связанных с искусственным интеллектом и работой с большими данными. Благодаря этим продуктам компании могут принимать более эффективные и быстрые решения на основе своих данных. Штаб-квартира Kogentix находится в городе Шаумбург (США), а дополнительные офисы - в Калифорнии, Бангалору, Сингапуре, Джакарте и Хайдарабаде. Услугами компании пользуются представители таких отраслей, как ИТ, здравоохранение, потребительские товары и финансы.







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