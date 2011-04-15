Пассажиропоток аэропортов Московского авиационного узла в I полугодии вырос на 9.3% до 43.364 млн

Аэропорты Московского авиационного узла (МАУ) - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - в первом полугодии 2018 года суммарно обслужили 43.364 млн пассажиров, что на 9.3% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом говорится в материалах Росавиации.



На международных направлениях было обслужено 20.256 млн пассажиров (+9.8%), в том числе иностранными авиакомпаниями - 5.632 млн (+10.7%). На внутренних линиях объёмы перевозок пассажиров составили 23.108 млн (+8.9%).



Объёмы грузоперевозок выросли на 7% до 233.746 тыс. т, почтовых перевозок - снизились на 3.4% до 34.035 тыс. т.



Пассажиропоток аэропорта "Внуково" за отчётный период составил 9.419 млн (+19.8%), "Домодедово" - 13.652 млн (-1.6%), "Шереметьево" - 20.293 млн (+13.1%).



В июне 2018 года аэропорты МАУ обслужили 9.361 млн пассажиров, что на 10.7% больше, чем в июне 2017 года.







"AK&M" от 25.07.2018