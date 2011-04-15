"Шереметьево" восстанавливает систему транспортировки трансферного багажа

Международный аэропорт "Шереметьево" восстанавливает пропускную способность системы транспортировки трансферного багажа по тоннелю Межтерминального перехода. Об этом говорится в релизе компании.



В настоящее время в багажном тоннеле Межтерминального перехода смонтированы и функционируют на постоянной основе 20 осушительных установок. Уровень влажности в тоннеле приведён к норме.



Система транспортировки трансферного багажа функционирует в тестовом режиме. В ближайшее время по результатам анализа тестовой эксплуатации ведущими проектными организациями и поставщиками оборудования будет проведена доработка системы воздухообмена в багажном тоннеле.



Пассажирский тоннель, станции и беспилотные составы Межтерминального перехода функционируют в штатном режиме.



Администрация аэропорта "Шереметьево" приносит извинения пассажирам за возникшие неудобства, говорится в сообщении.



Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ, ИНН 7712094033) - крупнейший российский аэропорт по обслуживанию международных рейсов. Маршрутная сеть аэропорта составляет более 200 направлений. Состав собственников МАШ: РФ (83.04% от уставного капитала), ПАО "Аэрофлот" (8.96%), Внешэкономбанк (4.24%), АО "Банк ВТБ" (3.76%).



Пассажиропоток аэропорта в первом полугодии 2018 года составил 20.504 млн, что на 13.1% больше, чем за аналогичный период 2017 года.



Чистая прибыль АО "Международный аэропорт Шереметьево" и его ДЗО по МСФО в 2017 году выросла на 19.66% до 13.382 млрд руб. с 11.183 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 24.95% до 45.218 млрд руб. с 36.188 млрд руб., операционная прибыль - на 43.26% до 17.378 млрд руб. с 12.13 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 5.22% до 15.26 млрд руб. с 14.503 млрд руб.





"AK&M" от 25.07.2018