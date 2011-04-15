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25/07/2018
16:27

Строительство Бирюлевской линии московского метро начнется после 2023 года

Строительство новой линии метро в район Бирюлево планируется начать не ранее 2024 года, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.

"После 2023 года предполагается начать строительство участка линии от станции Московского центрального кольца "ЗИЛ" в Бирюлево, а в перспективе - на территорию Новой Москвы", - рассказал А.Бочкарев.

По его словам, сейчас ведется разработка технико-экономического обоснования.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что на Бирюлевской линии планируется построить шесть станций, которые охватят 5 районов города (без учета Новой Москвы).

"Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу сделать метро максимально доступным для горожан. Сегодня еще есть районы, не охваченные линиями столичной подземки. Один из них - Бирюлево. Сегодня при сооружении Большой кольцевой линии метро закладывается возможность строительства новых радиальных направлений, в том числе в этот район", - сказал М.Хуснуллин.

По его словам, на Бирюлевской линии появятся шесть станций: "Кленовый бульвар", "Курьяново", "Сабурово", "Царицыно", "Бирюлево-Восточное" и "Бирюлево-Западное".

"Благодаря этой ветке метро придет в районы Нагатино-Садовники, Печатники, Москворечье-Сабурово и Бирюлево. Столичная подземка станет ближе почти для 500 тыс. горожан", - подчеркнул М.Хуснуллин.

Заммэра напомнил, что одна такая радиальная линия - Кожуховская - уже строится. Станция "Нижегородская" будет соединена со станцией Большого кольца метро.

"В перспективе развитие получит Рублево-Архангельская линия, которая возьмет начало от станции Большого кольца "Улица Народного Ополчения", а также линия от станции БКЛ "Улица Новаторов" до Троицка через Коммунарку в Новой Москве", -добавил М. Хуснуллин.

Ранее он заявил, что решения о строительстве радиальных линий метро в Москве будут приняты этим летом, при формировании Адресной инвестиционной программы на следующие годы.

Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%.

Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 8 млн пассажиров.

Каждый день по линиям метрополитена пропускается более 10 тыс. поездов. Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.

"AK&M" от 25.07.2018
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