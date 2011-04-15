Участок Филевской линии московского метро закроют на два дня

В ближайшие выходные, 28 и 29 июля, временно прекратится движение поездов на участке Филевской линии метро от станции "Киевская" до станции "Кунцевская". Об этом сообщил столичный Стройкомплекс.



Это необходимо для проведения капитального ремонта станций и путевой инфраструктуры, пояснили в ГУП "Московский метрополитен".



Для пассажиров закроют станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". В обычном режиме этот участок возобновит работу в понедельник, 30 июля, в 5:30 утра.



В течение двух суток планируется выполнить строительные работы в подплатформенных участках станций, монтаж и прокладку кабельных сетей. Сделать это без приостановки движения поездов невозможно.



Службы метрополитена также обновят путевую инфраструктуру: заменят рельсы, укрепят верхнее строение пути, проведут алюминотермитную сварку рельсовых стыков для создания "бархатного" пути, который обеспечит снижение уровня шума и вибрации при движении поездов по линии.



На станциях "Пионерская", "Филевский парк" и "Багратионовская" начнется обустройство фасадов и кровли, а на "Кунцевской" - облицовка гранитом колонн и пола в пассажирской зоне станции.



На "Студенческой" специалисты приступят к монтажу лифтовых подъемников.



На время закрытия наземного участка Филевской линии компенсационные автобусы КМ1 свяжут станции "Киевская" и "Кунцевская" - они будут следовать с промежуточными остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская".



Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями метро "Багратионовская" и "Фили". Он будет работать с 5:00 утра до 2:00 ночи. Интервал движения не превысит 2 минут.



В ближайшие выходные на временно закрытых станциях, а также на станциях "Киевская", "Кунцевская" и "Александровский сад" будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров метрополитена. Они помогут сориентироваться и выбрать нужный маршрут.



Кроме того, для обеспечения безопасности на станциях метро "Киевская" и "Кунцевская" будут дежурить сотрудники Службы безопасности и УВД на Московском метрополитене.



Филевская линия - одна из старейших в Московском метрополитене. Станции наземного участка были открыты порядка 60 лет назад и нуждались в ремонте. Технологические окна планируются на выходные дни, чтобы снизить неудобства пассажиров.



Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%.



Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 8 млн пассажиров.



Каждый день по линиям метрополитена пропускается более 10 тыс. поездов. Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 25.07.2018