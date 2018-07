Газпром ведет комплексную работу в области импортозамещения

Совет директоров ПАО "Газпром" принял к сведению информацию о мерах по стимулированию внедрения российского оборудования и технологий в производственной деятельности Группы "Газпром". Об этом говорится в сообщении компании.



Отмечено, что компания на протяжении многих лет последовательно сокращает закупки иностранных оборудования и технологий в пользу отечественных. По итогам 2017 года доля российских материально-технических ресурсов в закупках Газпрома составила 99.4%, а труб и соединительных деталей - 100%.



Высокие требования Газпрома к качеству закупаемой продукции способствуют развитию российской науки, созданию и внедрению отечественными производителями самых современных технологий и технических решений, техническому перевооружению целого ряда отраслей промышленности.



Работа в сфере импортозамещения ведется по нескольким основным направлениям. Так, Газпром с 2013 года развивает промышленный потенциал российских регионов. Сегодня между компанией и 21 субъектом РФ действуют дорожные карты по расширению использования Газпромом высокотехнологичной продукции региональных предприятий. Совместная работа создает стимулы для развития научно-технического и промышленного потенциала российских поставщиков, создания конкурентоспособной высокотехнологичной продукции для нужд Газпрома.



С тремя самыми активными регионами - Пермским краем, Воронежской и Томской областями - дорожные карты реализуются в трехстороннем формате - с участием Министерства промышленности и торговли РФ. В дорожные карты включены 15 проектов, которые реализуют ведущие региональные предприятия в интересах Газпрома. В частности, речь идет о разработке импортозамещающего оборудования для подводной добычи, проведения ремонтных работ на скважинах и газопроводах.



Еще один эффективный инструмент сотрудничества Газпрома с отечественными производителями - долгосрочные договоры на серийное производство, поставку и обслуживание импортозамещающей продукции под гарантированные объемы поставок будущих лет. Такая схема взаимодействия обеспечивает Газпром высококачественными товарами российского производства по конкурентным ценам, а поставщиков - предсказуемым объемом заказов. На сегодняшний день такие договоры действуют в том числе с ПАО "Трубная металлургическая компания", ООО "Томские технологии машиностроения", ООО "Салаватский катализаторный завод".



Газпром активно применяет инновации и участвует в их разработке. Ежегодно компания инвестирует значительные средства в проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), предынвестиционных исследований. В научно-технической сфере компания активно сотрудничает с корпоративными и сторонними научными организациями, российскими высшими учебными заведениями, компаниями смежных отраслей.



Создание и внедрение российского оборудования и технологий требует совершенствования национальных и корпоративных технических стандартов, направленных на импортозамещение в производственно-технологических процессах. Компания взаимодействует с органами исполнительной власти в этой сфере, а также использует Систему добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ.



Политика Газпрома в области импортозамещения способствует локализации производства иностранного оборудования на территории России. Так, благодаря тесному взаимодействию Газпрома, Linde AG и ПАО "Силовые машины" в Санкт-Петербурге было запущено производство спиральновитого теплообменного оборудования для установок сжижения и переработки природного газа. 20 июля 2018 года состоялась церемония отгрузки первого спиральновитого теплообменника, предназначенного для Амурского газоперерабатывающего завода.



Система ИНТЕРГАЗСЕРТ создана Газпромом на основе лучших мировых практик. Она призвана подтверждать соответствие продукции, работ, услуг и систем менеджмента требованиям национальных стандартов и стандартов ПАО "Газпром". Область деятельности Системы охватывает множество однородных групп продукции - от природного газа и нефти до широкого спектра продукции нефтегазового машиностроения, средств автоматизации и программного обеспечения. Для каждой из этих групп действуют отдельные комплексы стандартов, а также установлены специальные правила и процедуры сертификации.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО в I квартале 2018 года выросла на 11% до 372 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



"AK&M" от 25.07.2018