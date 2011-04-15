Группа "Интер РАО" в I полугодии сократила экспорт электроэнергии на 7.9% до 6.955 млрд кВт ч

Группа "Интер РАО" в I полугодии 2018 года сократила экспорт электроэнергии из России на 7.9% до 6.955 млрд кВт ч по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПАО "Интер РАО".



Импорт электроэнергии в Россию за отчётный период вырос на 26.7% до 3.962 млрд кВт ч.



Основные факторы, определившие динамику экспорта и импорта: увеличение поставок в Финляндию (+14.7%) в результате роста цен на рынке NordPool вследствие увеличения объёма потребления, а также снижения выработки местными электростанциями из-за низкой водности и высоких цен на уголь; сезонный рост объёмов поставок в Китай (+14.1%); увеличение импорта электроэнергии из Казахстана (+35.2%) вследствие экономической эффективности поставок; существенное снижение поставок в Белоруссию (-97.7%) и Грузию (-85.5%) вследствие конъюнктуры рынка.



ПАО "Интер РАО" (ПАО "Интер РАО ЕЭС", ИНН 2320109650) образовано в мае 1997 года на основании решения учредителя - ОАО РАО "ЕЭС России", является крупнейшим в России оператором экспорта-импорта электроэнергии, управляет многочисленными энергетическими активами в РФ и за рубежом. Установленная электрическая мощность электростанций, входящих в состав группы "Интер РАО" и находящихся под её управлением, составляет 33.487 ГВт, тепловая - 25.731 тыс. Гкал/ч.



Уставный капитал Интер РАО составляет 293.34 млрд руб. и разделён на 10440000997683 обыкновенные акции номинальной стоимостью 0.02809767 руб. каждая. Основными акционерами компании являются: АО "Интер РАО Капитал" (дочерняя структура Интер РАО) - 29.4168% акций, группа "ФСК ЕЭС" - 12.24%, АО "Роснефтегаз" - 27.63%, Внешэкономбанк - 0.037%.



Чистая прибыль группы "Интер РАО" за 2017 год по МСФО снизилась на 11.2% до 54.448 млрд руб. с 61.312 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 5.63% до 917.049 млрд руб. с 868.182 млрд руб., операционная прибыль сократилась на 27.36% до 56.12 млрд руб. с 77.26 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 5.2% до 64.982 млрд руб. с 68.548 млрд руб. Показатель EBITDA уменьшился на 0.8% до 95.5 млрд руб. с 96.3 млрд руб.



Чистая прибыль группы "Интер РАО" по МСФО в I квартале 2018 года выросла на 17.81% до 22.621 млрд руб. с 19.202 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 10.48% до 247.484 млрд руб. с 224 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Интер РАО" за 2017 год по РСБУ сократилась в 6.22 раза до 15.669 млрд руб. с 97.475 млрд руб. годом ранее. Выручка снизилась на 5.11% до 40.975 млрд руб. с 43.18 млрд руб., убыток от продаж составил 682.967 млн руб. против прибыли в 2.628 млрд руб. за 2016 год, прибыль до налогообложения уменьшилась в 7.37 раза до 13.372 млрд руб. с 98.589 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" за I квартал 2018 года по РСБУ увеличилась в 83.15 раза до 1.292 млрд руб. с 15.544 млн руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 13.81% до 9.741 млрд руб. с 8.56 млрд руб.





"AK&M" от 25.07.2018