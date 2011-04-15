СИБУР планирует провести IPO и привлечь несколько миллиардов долларов

ПАО "СИБУР Холдинг" планирует провести IPO и привлечь несколько миллиардов долларов. Об этом агентству Reuters рассказали два источника в финансовых кругах.



Среди возможных организаторов IPO фигурируют JP Morgan и Газпромбанк, но их круг, скорее всего, будет больше, так как объём сделки немаленький, сказали источники. По словам одного из них, объём сделки запланирован в $2-3 млрд. Компания собирается продавать существующие акции, и может сделать это до конца года.



Часть пакета хотят продать основной владелец СИЬУРа Леонид Михельсон и другие акционеры, кроме Геннадия Тимченко и Кирилла Шамалова, которые включены в SDN-лист США, сказал он.



Второй источник подтвердил, что компания исходит из оценки своего бизнеса в $20-26 млрд, и стоимость сделки может составить несколько миллиардов долларов. Но по его словам, планируется также продажа нового выпуска акций вместе с возможной продажей существующих бумаг. "Компания готова выйти в любой момент", - сказал источник.



Сделка планируется на Московской бирже и в Лондоне, сказал один из источников.



Третий источник подтвердил готовность Сибура к IPO. Получить комментарий Газпромбанка и JP Morgan не удалось.



"Как любая успешная компания, Сибур рассматривает различные стратегические варианты финансирования своего роста и развития", - ответила пресс-служба СИБУРа на запрос "Рейтер", отказавшись комментировать планы IPO.



В июне 2017 года крупнейший акционер СИБУРа с долей 48.5% - совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон - говорил, что СИБУР может провести IPO после запуска "Запсибнефтехима", который намечен на середину 2019 года и нацелен на удвоение бизнеса компании. Производство полимеров на предприятиях холдинга вырастет до 3.5 млн т.



Партнёру Л.Михельсона - Геннадию Тимченко - принадлежит 17% акций холдинга, Кириллу Шамалову - 3.9%, по 10% владеют китайские "Фонд Шелкового пути" и Sinopec. Г.Тимченко и К.Шамалов включены в список лиц специальной категории, активы которых в США подлежат заморозке.



ПАО "СИБУР Холдинг" (ИНН 7727547261) является крупнейшим в России производителем нефтехимической продукции. Контрольный пакет акций компании принадлежит Леониду Михельсону.



Чистая прибыль СИБУРа по МСФО в 2017 году выросла на 6.3% до 120.2 млрд руб. Выручка компании выросла по сравнению с 2016 годом на 10.4% и составила 454.6 млрд руб. Капитальные вложения компании в 2017 году сократились на 7% по сравнению с 2016 годом и составили 135.3 млрд руб.



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