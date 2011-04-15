ЛУКОЙЛ выявляет мошенников, распространяющих поддельные коммерческие предложения.



Пресс-служба ПАО "ЛУКОЙЛ" обращает внимание всех заинтересованных лиц на факт распространения поддельных коммерческих предложений по продаже нефтепродуктов, направленных якобы лично неисполнительными/независимыми членами совета директоров ЛУКОЙЛа или от их имени. Данные предложения имеют признаки мошенничества. Компанией принимаются меры по выявлению и прекращению подобных мошеннических действий.



"Напоминаем о необходимости проявлять осмотрительность при общении с незнакомыми адресатами, сверять информацию в представленных документах с официальными сайтами ЛУКОЙЛа www.lukoil.ru (русскоязычная версия),www.lukoil.com (англоязычная версия) и доступными через них сайтами дочерних организаций. Компания и организации Группы "ЛУКОЙЛ" не несут ответственности за информацию, полученную из недостоверных источников. ЛУКОЙЛ предпримет все необходимые меры правовой защиты своих законных интересов и сохраняет за собой все права в связи с вышеизложенным", говорится в заявлении пресс-службы.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в 2017 году выросла в 2.1 раза до 418.8 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка от реализации за 2017 год выросла на 13.6% до 5.937 трлн руб. Показатель EBITDA за 2017 год вырос до рекордных 831.6 млрд руб., что на 13.8% больше по сравнению с 2016 годом.



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа, относящаяся к акционерам компании, по МСФО выросла в I квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 75% и составила 109.1 млрд руб. Выручка от реализации составила 1.631 трлн руб., что на 13.9% больше по сравнению с I кварталом 2017 года.





"AK&M" от 25.07.2018