НОВАТЭК за полугодие увеличил реализацию природного газа на 6.9% до 35.4 млрд куб м

Объем реализации природного газа ПАО НОВАТЭК во втором квартале и первом полугодии 2018 года составил 15.1 млрд и 35.4 млрд куб м, увеличившись на 5.3% и 6.9% соответственно по сравнению с аналогичными периодами 2017 года, в результате начала поставок СПГ, приобретаемого у нашего совместного предприятия "Ямал СПГ", на международные рынки с декабря 2017 года и роста объемов реализации в Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении компании.



По состоянию на конец второго квартала 2018 года суммарный объем газа, находящегося в основном в подземных хранилищах газа, газотранспортной системе и собственных газопроводах, составил 1.3 млрд куб. м по сравнению с 0.6 млрд куб. м на конец второго квартала 2017 года.



"На наши операционные показатели второго квартала и первого полугодия 2018 года существенное влияние оказали запуск производства СПГ на первой очереди завода "Ямала СПГ" в конце 2017 года, а также приобретения новых добывающих месторождений в конце 2017 года и в первом квартале 2018 года (Берегового, Западно-Ярояхинского и Сысконсыньинского). В результате, объем добычи природного газа за второй квартал и первое полугодие 2018 года вырос на 4.2% и 3.2% соответственно, а объем добычи жидких углеводородов изменился незначительно (увеличился на 0.3% и снизился на 0.4% соответственно)", говорится в сообщении.



Во втором квартале 2018 года объем реализации жидких углеводородов составил 4.3 млн т, увеличившись на 4.9% по сравнению со вторым кварталом 2017 года преимущественно в результате реализации продуктов переработки стабильного газового конденсата, находившихся в пути на конец первого квартала 2018 года. Объем реализации жидких углеводородов в первом полугодии 2018 года составил 8.1 млн т, незначительно уменьшившись на 1.6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По состоянию на 30 июня 2018 года совокупный объем жидких углеводородов, отраженный как "Остатки готовой продукции и товары в пути", составил 806 тыс. т по сравнению с 699 тыс. т по состоянию на 30 июня 2017 года. "Остатки наших жидких углеводородов изменяются от периода к периоду и, как правило, реализуются в следующем отчетном периоде", подчеркивается в сообщении.



НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. В 2017 году компания увеличила объём реализации газа на 0.5% до 65 млрд куб. м. За первое полугодие 2018 года НОВАТЭК увеличил добычу углеводородов на 2.4% до 264.3 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ) по сравнению с годом ранее.



Чистая прибыль ПАО "НОВАТЭК" по МСФО в 2017 году уменьшилась на 39.3% до 156.4 млрд руб. Выручка от реализации составила 583.2 млрд руб., а нормализованный показатель EBITDA с учётом доли в EBITDA совместных предприятий составил 256.5 млрд руб.



"AK&M" от 25.07.2018