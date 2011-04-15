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25/07/2018
16:26

Недельная инфляция в РФ была нулевой

Инфляция в РФ за неделю, с 17 по 23 июля 2018 года, была нулевой, с начала года составила 2.5%. Об этом говорится в сообщении Росстата.

За прошедшую неделю пшено подорожало на 1.8%, куры - на 0.8%, свинина, баранина, сыры, маргарин, макароны, чай и карамель - на 0.2-0.3%. Яйца куриные подешевели на 1.2%, сахар-песок - на 0.3%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1.8%. Капуста белокочанная стала дешевле на 8.8%, помидоры - на 6.4%, огурцы - на 5.3%, картофель - на 2.2%.

Цены на бензин автомобильный снизились на 0.1%, на дизельное топливо практически не изменились.

Тарифы на коммунальные услуги увеличились на 0.3-0.5%, плата за жильё в домах государственного и муниципального жилищных фондов - на 0.3%.


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