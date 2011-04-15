Ford создает дочернюю компанию для разработки автономных автомобилей

Ford Motor Company объявил о создании новой дочерней компании Ford Autonomous Vehicles LLC, задачей которой станет ускоренное развитие направления автономных автомобилей для извлечения выгоды из рыночных возможностей. Об этом говорится в сообщении компании.



Ford преобразует направление по разработке автономных автомобилей в отдельную бизнес-единицу Ford Autonomous Vehicles LLC, которая будет заниматься вопросами интеграции систем для автономного управления, исследованием и разработкой передовых технологий для автономных автомобилей, развитием сети автономного транспорта как услуги, совершенствованием опыта использования автономного транспорта с точки зрения клиента, а также будет включать команды по разработке бизнес-стратегии и развитию бизнеса.



Основные мощности новой дочерней компании, которая сможет привлекать сторонние инвестиции, будут размещены в кампусе Ford в Корктауне (Детройт). Компания будет владеть долей Ford в стартапе Argo AI, партнере автопроизводителя в сфере разработки систем автономного управления автомобилем. Ford рассчитывает инвестировать в разработку автономных автомобилей $4 млрд до 2023 года, включая инвестиции в размере $1 млрд в Argo AI.



Шериф Маракби (Sherif Marakby), в настоящее время вице-президент Ford по автономным автомобилям и электрификации, назначен генеральным директором (CEO) компании Ford Autonomous Vehicles LLC, подотчетным совету директоров под председательством Марси Клеворн (Marcy Klevorn), исполнительного вице-президента Ford и президента подразделения "Мобильность". Более тесное сотрудничество между командами разработки автономных транспортных средств и решений в сфере мобильности позволит быстрее разрабатывать сервисы и бизнес-модели, которые смогут процветать как в нынешних условиях, так и в эпоху становления автономного транспорта.



После перехода Маракби, Тед Каннис (Ted Cannis), глобальный директор по электрификации, возглавит команду Ford Team Edison, ответственную за разработку и выведение на рынок электромобилей следующего поколения. Team Edison по-прежнему будет подотчетна Джиму Фарли (Jim Farley), исполнительному вице-президенту и президенту по глобальным рынкам.



Стратегия Ford в сфере электромобилей включает в себя переосмысление опыта владения, в том числе максимальную простоту и удобство подзарядки автомобиля дома и в дороге, а также реализацию технологии обновления всего программного обеспечения электромобиля "по воздуху" для постоянного улучшения его функциональных возможностей.



Кроме того, Ford реорганизует подразделение "Глобальные операции" под руководством исполнительного вице-президента Джо Хинрикса (Joe Hinrichs), которое теперь включает в себя подразделение "Информационные технологии", а также глобальную систему доставки заказов, объединяя в производственной системе Ford команды, технологии и процессы из всех этих подразделений. В результате Джефф Леммер (Jeff Lemmer), вице-президент и CIO (директор по информационным технологиям), будет подотчетен Хинриксу.



Эта реорганизация поможет компании ускорить интеграцию и применение технологий в своей производственной системе для дальнейшей оптимизации производства, ускорения разработки новых автомобилей, сокращения запасов на складах и повышения эффективности капиталовложений.



Хау Тай-Танг (Hau Thai-Tang), исполнительный вице-президент по разработке продуктов и закупкам, теперь подчиняется непосредственно Джиму Хэккету. Этот шаг гарантирует, что критические для успеха компании функции теперь имеют еще более сильный голос в Ford, портфель которой постоянно пополняется все более привлекательными продуктами.



Под руководством Тай-Танга Ford переходит на гибкую архитектуру автомобилей и унификацию компонентов по всему модельному ряду. Это позволит сократить время на разработку новых продуктов - от эскиза автодизайнера до нового автомобиля в автосалоне - на 20%. Такие меры помогут Ford достичь своей цели по снижению расходов на разработку продуктов почти на 7 млрд долларов. В планы компании входит организация самого экономически эффективного среди автопроизводителей с полным модельным рядом процесса разработки новых моделей в течение ближайших 5 лет.



Пять гибких автомобильных архитектур Ford (кузов на раме, несущий кузов с передним приводом, несущий кузов с задним приводом, несущий кузов для коммерческого использования и архитектура для электромобилей) сочетаются с "семействами" модулей, представляющими собой силовые агрегаты, электрооборудование и компоновку салона. Семьдесят процентов конструкции автомобиля будут составлять компоненты этой новой архитектуры, еще 30%, в том числе решетки радиатора, капот, двери и так далее будут разрабатываться и выпускаться отдельно для каждой модели.



Все заявленные организационные изменения вступят в силу с 1 августа 2018 года.



Кроме того, Ford усиливает фокус на продукты, производимые компанией. В основе возглавляемой Джимом Фарли трансформации лежит процесс проектирования автомобиля, целиком ориентированный на человека. Группы по разработке продуктов будут уделять еще больше внимания инсайтам о клиентах и рыночным возможностям, чтобы выводить на рынок автомобили и сервисы, созданные с учетом предпочтений людей. Этот ориентированный на клиента подход к продуктовой линейке основывается на успехе, достигнутом командами по разработке пикапов серии F в Северной Америке, пикапа Ranger в Азиатско-Тихоокеанском регионе и коммерческих автомобилей - в Европе.



К 2020 году Ford будет предлагать в Северной Америке самую свежую линейку моделей среди автопроизводителей с широким модельным рядом. Средний возраст моделей в автосалонах дилеров снизится с 5.7 до 3.3 лет. Для этого производитель заменит 75% моделей в линейке и дополнит ее 4 новыми внедорожниками и кроссоверами. Планы Ford предусматривают столь же агрессивное обновление линейки моделей в других регионах мира, включая Европу и Азию.



Основным бизнесом Форд Мотор Компани является разработка, производство, продажа и обслуживание модельного ряда, включающего легковые автомобили, внедорожники и пикапы марки Ford, а также премиальные модели марки Lincoln. С целью расширения бизнес-модели, Ford активно инвестирует в такие развивающиеся направления, как электрификация автомобилей, автономное вождение и решения для обеспечения персональной мобильности.



Штаб-квартира компании находится в городе Дирбоpн (США, штат Мичиган). 62 завода расположено по всему миру. Количество сотрудников - около 202 тыс. человек. Финансовые услуги реализуются через Форд Мотор Кредит Компани.



Ford of Europe производит, продает и обслуживает автомобили марки Ford на 50 рынках. Сотрудниками организации являются около 52 тыс. человек, работающих на собственных предприятиях компании, с учетом сотрудников на совместных предприятиях и неконсолидированных компаниях - около 66 тыс. человек. Кроме Форд Мотор Кредит Компани в состав Ford of Europe входит подразделение Форд по обслуживанию клиентов и 24 производственных предприятия (16 из которых полностью принадлежат компании, а 8 являются собственностью совместных предприятий). Первые автомобили Ford появились в Европе в 1903 году - в год основания компании. Европейское производство началось в 1911 году.



"AK&M" от 25.07.2018