Россияне не отказываются от туров в Грецию из-за пожаров в пригородах Афин, АТОР

Ситуация с пожарами около Афин не повлияла на спрос на греческом направлении, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).



То, что российским туристам ничего не угрожает и пожары практически потушены, подтверждают и официальные представители греческого туризма.



По сообщениям греческих СМИ, властям удалось полностью локализовать пожары в Аттике: по этой причине Греция отказалась от международной помощи: страна справилась с огнем своими силами. По последним данным, жертвами пожаров стали около 60 человек, еще около 150 пострадали.



В настоящее время идет оценка ущерба. Пока известно, что пожары не затронули основную туристическую инфраструктуру региона Аттика. Сообщений о пострадавших или эвакуированных туристах нет.



О том, что ситуация находится под контролем, сообщает и Представительство Греческой туристической организации (ГНТО) в России и СНГ. "Российским туристам, находящимся в Афинах, ничего не угрожает, разгоревшиеся пожары потушены", - говорится в заявлении ГНТО.



По информации ГНТО, "регулярные рейсы в международном аэропорту Афин "Элефтериос Венизелос" выполняются по графику, вся туристическая деятельность осуществляется без перебоев, все паромные перевозки из/в порт Рафины выполняются".



По отзывам туроператоров, пожары в Аттике не повлияли на продажи на греческом направлении. Аннуляций туров нет. Как поясняют участники рынка, причина стабильного спроса на Грецию в основном в том, что подавляющее большинство туристов едут отдыхать на островные курорты - Родос, Кос, Крит, Корфу. Популярные курортные зоны россиян находятся далеко от места ЧП.



"Мы продаем туры на острова - Крит и Родос. В связи с чем наших продаж никак не коснулась информация о пожарах рядом с Афинами", - сообщили в PEGAS Touristik.



"Никакой угрозы жизни и здоровью туристов, отдыхающим в Греции, нет. Основные туристические зоны расположены вдалеке от мест возгорания. В настоящее время на отдыхе на курортах Греции находится несколько тысяч туристов Библио-Глобус". Бронирования идут в штатном режиме, максимальная глубина продаж туров по направлению достигает октября текущего года - отметили представители компании. в пресс-службе туроператора "Библио-Глобус"



"Отдыхающих по линии туроператора "Интурист" в греческом регионе, где произошли сильные пожары, нет. В целом ситуация спокойная. Запросов на аннуляцию туров или паники среди наших туристов также нет", - заявили в пресс-службе компании.



О том, что ситуация на греческом направлении стабильная, сообщил и Александр Цандекидис, генеральный директор туроператора "Музенидис Трэвел". "Никакой паники среди туристов нет. По итогам первого дня аннуляций туров не отмечено. У нас было одно обращение от туристов, забронировавших тур, с просьбой разъяснить текущую обстановку. Мы предоставили запрашиваемую информацию и ждем решения туристов", - рассказал глава компании.



"AK&M" от 25.07.2018