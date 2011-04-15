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25/07/2018
18:22

Авиакомпании повышают топливный сбор

Аэрофлот с 26 июля повысит на 200-400 руб. топливный сбор на внутренних рейсах вслед за рядом иностранных перевозчиков. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо, которое авиакомпания разослала турагентам.

Другие российские авиакомпании пока не говорят об этом, но признают, что билеты неизбежно подорожают. В туристической отрасли ожидают, что при сохранении тенденции в зимнем сезоне стоимость авиабилетов в пакетных турах может вырасти на 10%.

В OneTwoTrip и Biletix подтвердили получение письма. В Biletix говорят, что не планируют компенсировать рост сбора за свой счет, цены на билеты перевозчика вырастут на размер надбавок.

"AK&M" от 25.07.2018
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