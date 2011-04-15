Повтор! ВСК продает инвестхолдингу "САФМАР Финансовые инвестиции" компанию "Поместье" за 2 млрд руб.

САО "ВСК" продает ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции" 100% уставного капитала АО "Поместье" за 2 млрд руб. Об этом говорится в сообщении "САФМАР Финансовые инвестиции".



Согласие на совершение сделки дано советом директоров ВСК 24 июля 2018 года.



Напомним, в июне 2017 года ВСК приобрела 100% акций АО "Поместье" у инвестхолдинга "Сафмар финансовые инвестиции" за 2 млрд руб. и получила контроль над страховой компанией "Интери". В августе М.Гуцериев завершил объединение своих небанковских финансовых активов в "Сафмар финансовые инвестиции": в компанию вошли 100% акций НПФ "Сафмар", 49% акций страховой компании "ВСК" и 100% акций лизинговой компании "Европлан".



ВСК - общероссийская универсальная страховая компания, реализует более 100 видов современных страховых услуг. Компания имеет разветвленную региональную сеть, более 840 филиалов и отделений в основных административных и промышленных центрах России.



Компания специализируется на предоставлении услуг по страхованию ОСАГО, страхованию АВТОКАСКО, страхованию от несчастных случаев и болезней, ДМС.



Чистая прибыль страховой группы ВСК по МСФО по итогам I квартала 2018 года выросла более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2.8 млрд руб. Сборы группы за отчётный период увеличились на 76% до 24 млрд руб.



"AK&M" от 25.07.2018