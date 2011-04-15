Менеджмент девелопера "Эталон" может выкупить долю его основателя В.Заренкова

Топ-менеджеры российского девелопера ГК "Эталон" рассматривают возможность покупки доли у основателя компании Вячеслава Заренкова. Об этом рассказали агентству Reuters три источника, знакомые с переговорами.



По данным на 30 июня, В.Заренкову и его семье принадлежит 30.7% компании, менеджменту - 2.6%, а 61% акций находится в свободном обращении. В.Заренков основал и возглавил компанию "ЛенСпецСМУ", на основе которой позже была создана группа "Эталон", в 1987 году.



Весной текущего года В.Заренков при участии Сбербанка вёл переговоры о возможной продаже доли с АФК "Система", которая хотела объединить активы "Эталона" со своей девелоперской "дочкой" - компанией "Лидер Инвест", рассказали агентству два источника, знакомые с ходом переговоров, и один, знакомый с планами "Системы". По словам одного из них, Сбербанк также одобрил потенциальному покупателю кредитную линию на покупку "Эталона".



Согласно текущей капитализации "Эталона", стоимость доли В.Заренкова составляет около $243 млн.



"Лидер Инвест" отказался комментировать ситуацию с "Эталоном", но сообщил, что Сбербанк открыл ему кредитную линию на потенциальные приобретения в целом, без указания на конкретные активы, и компания рассматривает ряд вариантов.



"Мы считаем себя лучшим покупателем на московском рынке, в том числе и благодаря открытой кредитной линии на приобретение интересных проектов/доли в компаниях. Мы рассматриваем и оцениваем все предложения, которые к нам поступают. Не фокусируемся на одной компании", - сообщил представитель "Лидер Инвеста" в письменном ответе за запрос "Рейтер".



Представители АФК "Система" и Сбербанка отказались от комментариев.



"На сегодняшний день никакие переговоры с холдингом АФК "Система" и/или компанией "Лидер Инвест" не ведутся", - говорится в письменном ответе "Эталона" на запрос "Рейтер".



Выкупить долю В.Заренкова и его семьи в "Эталоне" хотят топ-менеджеры компании, гендиректор Дмитрий Кашинский и финансовый директор Кирилл Багаченко, однако у них пока нет финансирования для сделки, сказали три источника.



"Топ-менеджеры были бы заинтересованы в приобретении части пакета мажоритарного акционера компании Заренкова. Вместе с тем, речь не может идти о полном выкупе доли Заренковых", - говорится в сообщении "Эталона". Представитель "Эталона" уточнил, что заинтересованы в приобретении акций компании не только Кашинский и Багаченко, но и другие топ-менеджеры.



"Мне известно о заинтересованности топ-менеджмента компании в приобретении акций Группы "Эталон", и я её полностью поддерживаю. Я готов рассматривать продажу части моей доли менеджменту", - приводятся слова Заренкова в сообщении "Эталона".



Он также добавил, что не планирует полностью выходить из капитала "Эталона", и подчеркнул, что "никакие решения пока не приняты".



Группа компаний "Эталон" основана в 1987 году и является крупной корпорацией в сфере девелопмента и строительства жилой недвижимости комфорт-класса в России. ГК "Эталон" фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, где она представлена своими дочерними предприятиями "Эталон-Инвест" и ЛенСпецСМУ. Начиная с 20 апреля 2011 года, глобальные депозитарные расписки ГК "Эталон" торгуются на основном рынке Лондонской фондовой биржи.



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