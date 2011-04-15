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26/07/2018
12:17

НПФ финансовой группы "Будущее" могут быть присоединены к Нефтегаранту

Частные пенсионные фонды, входящие в финансовую группу (ФГ) "Будущее" (мажоритарный пакет принадлежит Борису Минцу), могут войти в периметр объединения НПФ "Нефтегарант", "Нефтегарант НПО" и "Согласие ОПС". Об этом сообщает "КоммерсантЪ".

На базе единого Нефтегаранта будет объединено 7-8 фондов, включая НПФ "Будущее" (входит в одноимённую группу), рассказал один из собеседников издания, знакомый с планами по интеграции фондов. В объединение войдёт и НПФ "Телеком-Союз", добавил собеседник "Ъ", который знает об этом от сотрудников ГК "Регион" и НК "Роснефть".

Источник "Ъ", близкий к ФГ, утверждает, что до конца года планируется объединить пенсионные фонды "Будущее", "Образование" и "Социальное развитие". В перспективе года-полутора объединённые "Будущее" и "Телеком-Союз" будут присоединены к единому "Нефтегаранту". Но за это время, признаёт собеседник издания, "многое может поменяться".

ФГ "Будущее" объединяет четыре пенсионных фонда: "Будущее" (308.9 млрд руб. активов), "Телеком-Союз" (30.4 млрд руб.), "Образование" (5.6 млрд руб.), "Социальное развитие" (10.2 млрд руб.). Группа на 89.7% принадлежит Борису Минцу.

Фонды "Будущего" столкнулись с проблемами год назад, после санации ряда банков экс-партнёров Б.Минца. В частности, НПФ "Будущее" после фактического обнуления капитала банка "ФК Открытие" лишился более 12 млрд руб. Также ряд эмитентов облигаций, находящихся в портфелях НПФ группы и связанных с O1 Group и "Открытие Холдингом", допустили дефолт или провели реструктуризацию своих долговых бумаг.

Б.Минц был готов расстаться со своим пенсионным бизнесом ещё зимой. Переговоры велись со Сбербанком, группой "Алор", "ФК Открытие", концерном "Россиум" и МКБ, а также группой НПФ "Благосостояние". Однако все претенденты отказались от сделки.

В ГК "Регион", Роснефти, НПФ "Нефтегарант", "Нефтегарант НПО", "Согласие ОПС", концерне "Россиум", МКБ, ФГ "Будущее" и ЦБ не ответили на запрос "Ъ".

Ранее собеседники издания говорили, что фонды "Будущего" переходят под контроль структур, работающих с Роснефтью. Акционером НПФ "Нефтегарант" (доля 30%) и "Нефтегарант НПО" (100%) является компания "РН пенсионные активы". Ей принадлежит некоммерческая организация НПФ "Нефтегарант", основным учредителем которой является Роснефть (доля 99%), в совет фонда входят нынешние и бывшие топ-менеджеры НК, а также "Башнефти". Управляющие компании (УК) ГК "Регион" управляют средствами этих НПФ, а одна из них также управляет ЗПИФ "Ритм", владеющим Дальневосточным банком - мажоритарным акционером (70%) НПФ "Нефтегарант".

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