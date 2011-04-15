Железнодорожный холдинг "РусТрансКом" в 2018 году может провести IPO

Российский железнодорожный холдинг "Группа компаний РТК" (ООО РусТрансКом"), в состав которого входит ЗАО "Русагротранс", готовится к IPO в текущем году, ориентируясь пока на осеннее окно. Об этом агентству "Рейтер" рассказали четыре источника на финансовом рынке и один - в железнодорожной отрасли.



Компания выбрала банки-организаторы размещения, среди которых источники называли ВТБ Капитал и JP Morgan, а также Sberbank CIB и Credit Suisse. Размещение планируется с листингом в Москве. ВТБ Капитал, JPM, CS и Сбербанк от комментариев отказались.



По словам трёх источников, объём привлечения может составить максимум порядка $300 млн, другой источник на финансовом рынке сказал, что речь идет о $400-500 млн. Источник в железнодорожной отрасли сообщил агентству, что компания предварительно оценивает себя примерно в 50 млрд руб. (почти $800 млн).



"Акционеры компании рассматривают различные механизмы и условия привлечения финансирования, - сообщил в ответ на запрос "Рейтер" представитель РТК. - Пока рано говорить о том, что определён конкретный срок и форма привлечения инвестиций. В этой связи говорить об официальном подтверждении информации (о планах IPO) преждевременно".



Железнодорожный холдинг, в который входит крупнейший в России оператор вагонов для перевозки зерна "Русагротранс", управляет более 63 тыс. грузовых вагонов. Его компании перевозят зерно, лесные, химические и другие грузы. В состав холдинга также входят "Грузовая компания", "ЛП Транс", "Транслес", казахстанский железнодорожный оператор "Астык Транс", управляющий 5 тыс. вагонов-зерновозов и организатор перевозок аграрных грузов по территории Азербайджана "Азрустранс".



Группа РТК - частная компания. Её основные владельцы - Константин Засов и Константин Синцов.









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