EVRAZ за первое полугодие сократил производство стали на 2.3%

EVRAZ plc за первое полугодие 2018 года сократил производство стали на 2.3% до 6.832 млн т с 6.99 млн т годом ранее. Об этом говорится в материалах компании.



Общий объем добычи рядового коксующегося угля упал на 2.2% до 11.391 млн т с 11.651 млн т, объем продаж стальной продукции - на 5.1% до 6.216 млн т с 6.55 млн т.



Общий объем производства концентрата коксующегося угля вырос на 11.7% до 8.061 млн т с 7.217 млн т.



Во II квартале 2018 года консолидированное производство стали выросло на 3.9% до 3.5 млн т, в первую очередь вследствие роста объемов производства чугуна. Продажи стальной продукции выросли на 10.3%, в основном благодаря укреплению спроса на строительный прокат и железнодорожную продукцию на внутреннем рынке, а также росту рынка Северной Америки. Тренд был частично компенсирован снижением на 7.8% объемов реализации полуфабрикатов, в связи с изменением структуры продаж. Производство рядового коксующегося угля сократилось на 9.2% до 5.4 млн т в основном в следствие планового перевода добычи на шахте Распадской с трех на две лавы.



Продажи угольной продукции выросли на 6.3%, в основном благодаря завершению перемонтажа лавы в шахте Усковской, а также улучшению погодных условий, влияющих на перевозку угля. Продажи железорудной продукции третьим лицам снизились на 13.2% на фоне роста потребления окатышей на ЕВРАЗ НТМК после запуска доменной печи N7. Продажи ванадиевой продукции выросли на 7.7% в основном из-за того, что продажи были перенесены на более ранний срок, со второго полугодия на второй квартал, чтобы воспользоваться текущей благоприятной ситуацией на рынке.



Evraz Group S.A. является одной из крупнейших вертикально-интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний, включает три ведущих российских сталелитейных предприятия - Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, а также компании Evraz Palini e Bertoli в Италии, Evraz Vitkovice Steel в Чехии и Evraz Inc. NA, объединяющий производства в США и Канаде. Кроме того, компании принадлежат металлургические и рудные активы на Украине, южноафриканская Highveld Steel and Vanadium Corporation.



Прибыль EVRAZ по МСФО за 2017 год составила $759 млн против убытка $188 млн годом ранее. Выручка выросла на 40.4% до $10.827 млрд с $7.713 млрд, консолидированный показатель EBITDA - на 70.2% до $2.624 млрд с $1.542 млрд. Прибыль на акцию составила $0.49 против убытка $0.15.



"AK&M" от 26.07.2018