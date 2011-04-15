Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

26/07/2018
12:50

Госдума приняла закон о создании военных учебных центров в вузах

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о совершенствовании военной подготовки в вузах, говорится в сообщении ГД.

Закон предусматривает взамен существующих в настоящее время видов структурных подразделений военной подготовки создание в вузах структурных подразделений военной подготовки единого вида - военных учебных центров.

В настоящее время, как отмечают законодатели, военная подготовка осуществляется по программам подготовки кадровых офицеров для прохождения военной службы по контракту - в учебных военных центрах и по программам военной подготовки офицеров запаса, программам военной подготовки сержантов, старшин запаса и программам военной подготовки солдат, матросов запаса - на военных кафедрах (факультетах военного обучения). Принятый закон эту систему должен унифицировать.

Закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

Как отмечал председатель Комитета по обороне Владимир Шаманов, слова которого приводятся в сообщении в результате принятия закона объем военной подготовки будет только увеличиваться, а сокращать преподавательский состав и военные кафедры не планируют.

"AK&M" от 26.07.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100