Госдума приняла закон о создании военных учебных центров в вузах

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о совершенствовании военной подготовки в вузах, говорится в сообщении ГД.



Закон предусматривает взамен существующих в настоящее время видов структурных подразделений военной подготовки создание в вузах структурных подразделений военной подготовки единого вида - военных учебных центров.



В настоящее время, как отмечают законодатели, военная подготовка осуществляется по программам подготовки кадровых офицеров для прохождения военной службы по контракту - в учебных военных центрах и по программам военной подготовки офицеров запаса, программам военной подготовки сержантов, старшин запаса и программам военной подготовки солдат, матросов запаса - на военных кафедрах (факультетах военного обучения). Принятый закон эту систему должен унифицировать.



Закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.



Как отмечал председатель Комитета по обороне Владимир Шаманов, слова которого приводятся в сообщении в результате принятия закона объем военной подготовки будет только увеличиваться, а сокращать преподавательский состав и военные кафедры не планируют.



"AK&M" от 26.07.2018