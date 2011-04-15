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26/07/2018
11:41

Госдума приняла закон о борьбе с самовольными постройками

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о борьбе с самовольными постройками, говорится в сообщении ГД.

Изменения вносятся в первую часть Гражданского кодекса РФ. Закон дает определение самовольных построек, вводит и конкретизирует основания для их сноса, а также предусматривает - как меру дополнительного обеспечения - принудительное изъятие земельных участков в случаях невыполнения решений о ликвидации незаконного самостроя.

В соответствии с документом, самовольной постройкой "являются здание, сооружение или другое строение, возведенные или созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные или созданные без получения на это необходимых в силу закона согласований, разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил, если разрешенное использование земельного участка, требование о получении соответствующих согласований, разрешений и (или) указанные градостроительные и строительные нормы и правила установлены на дату начала возведения или создания самовольной постройки и являются действующими на дату выявления самовольной постройки".

При этом законодатели указывают, что не является самовольной постройкой здание или сооружение возведенные с нарушением установленных в соответствии с законом ограничений использования земельного участка, если собственник данного объекта "не знал и не мог знать о действии указанных ограничений в отношении принадлежащего ему земельного участка".

Также законом закрепляется, что решение о сносе самовольной постройки или о ее приведении в соответствие с установленными требованиями принимается судом.

"AK&M" от 26.07.2018
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