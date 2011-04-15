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26/07/2018
14:12

Госдума приняла закон о безвизовом въезде в Россию для иностранных болельщиков

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, разрешающий иностранным болельщикам посещать Россию без виз, говорится в сообщении ГД.

Данный режим будет действовать до конца 2018 года. Для безвизового въезда заграничным футбольным фанатам нужен только "паспорт болельщика" Чемпионата мира по футболу.

Закон гласит: в период до 31 декабря 2018 года включительно въезд в Россию и выезд из России иностранных граждан и лиц без гражданства, посетивших в качестве зрителей спортивных соревнований матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, "осуществляется без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность и признаваемым Российской Федерацией в этом качестве, персонифицированной карте зрителя, полученной такими гражданами и лицами без гражданства до или в течение периода проведения матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года".


"AK&M" от 26.07.2018
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