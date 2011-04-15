Доллар оказывает сопротивление "медведям", евро готовится к заседанию ЕЦБ

Смахнув в себя налет осторожности, который подпортил картину в Азии, индексы Старого Света начали торги четверга на позитивной ноте. Инвесторов вдохновили итоги встречи Юнкера и Трампа, которые договорились работать над устранением торговых барьеров и ликвидацией пошлин на товары, не имеющие отношение к автомобилям. Спад напряженности в торговых вопросах, хотя и не разрешенных до конца, повлек оживление спроса на рисковые активы, что вкупе с дальнейшим восстановлением цен на нефть сформировало условия для позитивного старта торгов в России. Правда, индекс МосБиржи и РТС демонстрируют сдержанный энтузиазм, повышаясь в пределах 0.4% в первый час сессии. Об этом говорится в комментарии руководителя департамента аналитики Global FX Натана Ламберта.



Между тем, доллар оказался под давлением в Азии, отыгрывая смягчение позиции Трампа в вопросе торговли с Европой. Улучшение обстановки играет против американской валюты, которая теряет привлекательность в качестве защитного актива. Впрочем, в Европе наблюдается некоторое ослабление давления на USD, что препятствует дальнейшему укреплению рубля. Пара доллар/рубль коснулась области 62.80 руб., но затем стабилизировалась и держится немногим ниже уровня 63 руб., не решаясь на новый рывок в южном направлении. До конца недели котировки пары, вероятно, продолжат осциллировать вокруг отметки 63 руб., которая может снова превратиться в поддержку, если завтрашний отчет по ВВП США покажет результаты выше прогнозов.



Евро тем временем готовится к заседанию ЕЦБ, где основное внимание будет направлено на пресс-конференцию Драги. Осторожность главы Центробанка в вопросе сроков первого повышения ставки и сворачивания стимулов в целом ослабит позиции единой валюты, хотя масштабных движений и существенных изменений в расстановке сил не ожидается. Евро/доллар преодолела уровень 1.17, но не решается пойти выше области 1.1740. если в ближайшее время котировки не получат бычьего катализатора, риск фиксации прибыли и возвращения под 1.17 возрастет, полагает аналитик.





"AK&M" от 26.07.2018