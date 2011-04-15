Ингосстрах выплатил 12.2 млн руб. в связи с обрушением кровли здания

Ингосстрах выплатил страховое возмещение компании "Тан" в размере 12.2 млн руб. по факту обрушения кровли металлического гаража, расположенного в Улан-Удэ. Обрушение произошло в результате погодных явлений. Об этом говорится в сообщении компании.



Полис страхования имущества покрывал такие риски, как пожар, взрыв, повреждение водой, механические повреждения, короткое замыкание, злоумышленные действия третьих лиц, грабеж, кража с незаконным проникновением и др. Договор заключен сроком на 1 год. Лимит ответственности по договору составляет более 50 млн руб.



Компания "Ингосстрах" сотрудничает с ООО "Тан" по программе страхования имущества с 2013 года.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.





"AK&M" от 26.07.2018