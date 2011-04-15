Рубль быстро "переварил" внутренний негатив, но уязвим к внешнему

Несмотря на слабый старт торгов, в среду российский рубль сумел прибавить к доллару и евро на улучшении спроса на риски на мировых биржах. Снижению спроса на доллар в конце дня способствовала договорённость между Трампом и Юнкером о торговых переговорах и согласие не вводить новых тарифов на период переговоров. Об этом говорится в комментарии финансового аналитика FxPro Александра Купцикевича.



Редкие позитивные новости за последние месяцы способствовали сокращению спроса на безопасность в конце дня во среду. Доллар потерял 0.5% к евро на этих новостях. Помимо этого, политики Канады и Мексики выразили оптимистичный настрой по переговорам по NAFTA.



В результате пара USDRUB потеряла по итогам среды 51 коп., опустившись к 62.82, а EURRUB снизилась на 30 коп. до 73.68.



Тем не менее, на рынки довольно быстро вернулась настороженность. Для Германии важным негативом является, что пока не снят вопрос о пошлинах на импорт автомобилей из Европы. Инвесторам в России важно намерение Европы расширить импорт СПГ из США и построить для этого мощности. В перспективе это грозит падением спроса на газ и нефть из России.





"AK&M" от 26.07.2018