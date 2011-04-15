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26/07/2018
13:22

Страховщик вправе отказать в заключении договора Е-ОСАГО, ЦБ

Страховщик вправе отказать в заключении договора ОСАГО в электронном виде, если электронное заявление подано лицом, которое не является собственником автомобиля или не допущено к управлению транспортным средством, говорится в информационном письме Банка России.

В последнее время достаточно широкое распространение получила недобросовестная практика, когда электронный полис ОСАГО за автолюбителя оформляет посредник. При такой покупке посредник вводит на сайте страховщика недостоверные данные для существенного занижения страховой премии - например, указывает, что страхуемый автомобиль является мотоциклом. После получения от страховщика полиса недобросовестный посредник изменяет его при помощи обычного графического редактора и продает автовладельцу уже за реальную сумму страховой премии, отмечает ЦБ.

Поскольку страховщик не получил страховую премию, соответствующую установленным страховым тарифам, такой договор ОСАГО может быть признан недействительным. В случае аварии покупателю такого полиса придется самостоятельно нести ответственность.

В данной схеме страхователем является лицо, у которого отсутствует страховой интерес, в то время как наличие имущественного интереса в страховании - существенный признак страхователя, подчеркивается в разъяснениях регулятора.

"AK&M" от 26.07.2018
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