ФНС утвердила методику прогнозирования поступлений доходов в региональные бюджеты

ФНС России внесла изменения в Методику прогнозирования поступлений доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период (приказ от 18 июля 2018 года N ММВ-7-1/457@), говорится в сообщении службы.



Изменения коснулись прогнозирования поступлений налога на прибыль организаций, НДФЛ, от упрощенной системы налогообложения (УСН) и связаны с введением новых КБК. (приказы Минфина России от 20 июня 2016 года N 90н, от 7 декабря 2016 года N 230н, от 28 февраля 2018 года N 35н).



Адаптированные механизмы поступления имущественных налогов позволяют оперативно учитывать изменения налоговых ставок и преференций, принимаемых в регионах.



ФНС России разрабатывает методику прогнозирования поступлений по всем видам налоговых доходов на очередной финансовый год и на плановый период. Методика разрабатывается для создания единого подхода к прогнозированию бюджетов всех уровней бюджетной системы и основывается на ключевых социально-экономических показателях России, структуре налоговой базы, а также динамике фактических поступлений за несколько лет. В частности, ее применение территориальными налоговыми органами и финансовыми органами субъектов РФ позволяет ежегодно принимать согласованные и обоснованные решения по оценке доходной части региональных бюджетов.



Новая методика действует с 1 августа 2018 года.

"AK&M" от 26.07.2018