Экспорт российских сладостей в январе-мае вырос на 17.1%

Продажи кондитерских изделий российского производства на экспорт в январе-мае 2018 года выросли на 17.1% до 177.3 тыс. т и установили очередной рекорд по поставкам в натуральном выражении. Об этом говорится в сообщении Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР).



В стоимостном выражении продажи российских сладостей на экспорт за описываемый период составили $342.2 млн.



Самый значимый в стоимостном отношении - сегмент шоколадных кондитерских изделий. Продажи сладостей этого вида в январе-мае 2018 года составили $170.8 млн. Шоколадные кондитерские изделия также и наиболее динамично развивающийся сегмент в экспортных поставках российских сладостей - за пять месяцев с начала года их продажи выросли на 30.7% до 74.14 тыс. т. Самый "весомый" сегмент в натуральном выражении - мучные кондитерские изделия. Объемы поставок на экспорт этих сладостей выросли почти на 11% до 81.5 тыс. т на сумму $137 млн. Наконец, продажи сахаристых кондитерских изделий на экспорт в январе-мае 2018 года выросли на 2.2% до 21.7 тыс. т на сумму $46.3 млн. Этот сегмент терял своих потребителей за границей в течение прошлого года, но с начала текущего ситуация стала исправляться и динамика роста стала положительной.



Продажи кондитерских изделий российского производства на экспорт начали быстро расти с начала 2016 года и уже по его итогам был впервые установлен рекорд по величине поставок сладостей на экспорт в натуральном выражении - всего было продано 406 тыс. т кондитерских изделий (на сумму $898 млн). В 2017 году рекорд предшествующего года был побит и поставки еще выросли на 6%. В 2018 году поставки сладостей на экспорт снова бьют все предыдущие рекорды. Но в стоимостном выражении исторического максимума пока достичь не удалось - он был установлен раньше, в 2013 году, когда было экспортировано кондитерских изделий на $1.18 млрд. Также пока недотягивают соответствующих показателей 2013 и 2014 годов и продажи января-мая 2018 года.



На экспорт кондитерских изделий в 2017 году приходилось почти 12% от всех объемов сладостей, произведенных в России. А самая высокая доля экспорта от общего производства в стране установилась в сегменте шоколадных кондитерских изделий - около 25%. В первые пять месяцев 2018 года доля экспортных продаж кондитерских изделий от их общего производства в России также составляет 12%, но отсутствие резких изменений в этом показателе, на фоне все увеличивающейся динамики экспортных поставок связано с резким изменением их структуры в пользу более дорогих, но и более "легких" шоколада и конфет, подчеркивается в сообщении.



Темпы роста экспортных поставок российских кондитерских изделий в 2018 году представляют собой двузначные цифры и почти вдвое превышают аналогичные показатели весьма успешного 2017 года. Это стало возможно благодаря сохраняющемуся низким курсу рубля, что делает российские сладости более конкурентными на внешних рынках. А также, благодаря охраняющейся на приемлемом уровне себестоимости производства сладостей в стране. Кроме того продажи растут за счет расширения экспорта на относительно новых для российских игроков направлениях. Например, Китай стал играть заметную роль среди покупателей российских сладостей с 2016 года, а в январе-феврале 2018 года вообще стал N1 покупателем шоколадных кондитерских изделий российского производства. Сейчас Китай снова уступил первенство таким традиционным для российских сладостей рынкам как Казахстан и Беларусь, но продолжает оставаться одним из основных рынков сбыта российских сладостей, преимущественно шоколада. Также очень активно развиваются поставки в Азербайджан, о тмечает ЦИКР.



В целом, география поставок российских кондитерских изделий насчитывает около 70 направлений: от Монголии, Чили до Новой Зеландии и Африканских стран. Но основными покупателями российских сладостей на протяжении всего времени наблюдений остаются страны ближнего зарубежья: Казахстан, Беларусь, страны Центральной Азии. Во многом, успех российских сладостей за границей объясняется сходными потребительскими пристрастиями и общей культурой потребления сладкого. Также существенную роль играет привлекательное соотношение цены и качества, особенно заметное с удешевлением рубля. Но в последние годы производители расширяют ассортиментное разнообразие и все точнее адаптируют предложение под запросы и вкусы целевой аудитории не только внутри страны, но и на основных экспортных направлениях.



Основными регионами-экспортерами кондитерских изделий в России являются также и регионы, наиболее развитые в производственном отношении: Московская область и Москва, Кемеровская, Белгородская, Курская области.



"Текущие показатели экспортных продаж самые успешные в истории поставок российских сладостей на внешние рынки, - говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина, цитируемая в сообщении. - Отдельно надо отметить, что основными поставщиками сладостей на экспорт являются преимущественно российские, а не транснациональные компании, работающие в России".



"AK&M" от 26.07.2018