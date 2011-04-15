Госдума приняла закон о новых обязанностях нотариусов

Государственная Дума на заседании в четверг, 26 июля, одобрила в окончательном чтении изменения в "Основы законодательства РФ о нотариате" и в закон "О государственной регистрации недвижимости", уточняющие требования к удостоверению нотариусом документов, о порядке направления документов в Росреестр; требования к обеспечению функционирования нотариальных контор, информирования граждан и организаций о месте нахождения и режиме работы контор; стандартах оформления сайта нотариуса; формы удостоверения, подтверждающего статус нотариуса и так далее, говорится в сообщении ГД.



Закон закрепляет за нотариусами новую обязанность.

Аналогичная обязанность возникает у нотариусов после выдачи свидетельства о праве на наследство, и о праве пережившего супруга.



В случае невозможности направить заявление в электронной форме по независящим от нотариуса причинам, он обязан предоставить в регистрирующий орган документы на бумажном носителе не позднее двух рабочих дней. При этом если стороны удостоверяемого договора захотят подать заявление на госрегистрацию самостоятельно, они могут отказаться от подачи документов нотариусом.



"На практике это означает, что гражданам не нужно будет лично обращаться в МФЦ для подачи документов в Росреестр на регистрацию прав на недвижимость, либо пользоваться услугами различных "серых" посредников, которые предлагают "ускорить" регистрацию. В случае если документы были направлены нотариусом в электронном виде, Росреестр в течение одного рабочего дня регистрирует право собственности. Таким образом, повышается скорость совершения сделки и удобство для граждан, так как. нотариус оказывает эту услугу в режиме "одного окна", - пояснил суть изменений председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, цитируемый в сообщении.



"Более того, эта услуга - подача документов на регистрацию прав на недвижимость, становится бесплатной для граждан. Согласно закону, она перестает быть самостоятельным нотариальным действием и входит в состав общего нотариального действия по удостоверению сделки", - уточнил председатель Комитета.



Кроме того, принятым законом вносятся изменения в статью 22 ФЗ "Основы законодательства РФ о нотариате" в части уточнения перечня услуг, которые входят в понятие "услуги правового и технического характера".



П.Крашенинников отметил, что указанное уточнение необходимо для полноценного функционирования нотариата, как института правовой системы государства, как гаранта стабильности гражданского оборота. Нотариус в обязательном порядке осуществляет правовую экспертизу удостоверяемых им документов, разъясняет заявителям правовые последствия совершаемого действия, консультирует их, а также несет полную имущественную ответственность за результаты своей профессиональной деятельности. Оказание таких услуг обеспечивает надежную защиту прав и законных интересов граждан.



"AK&M" от 26.07.2018