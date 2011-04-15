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26/07/2018
16:42

В центре Москвы ограничат движение для обновления инженерных сетей

В Москве на улице Щепкина, а также во Вспольном и Спиридоньевском переулках ограничат движение из-за реконструкции инженерных сетей. Об этом сообщила информационная служба портала Стройкомплекса.

Автомобилистов просят быть внимательнее,
На улице Щепкина до 31 июля ограничено движение по двум полосам на участке от дома 62 до дома 60/2, строение 1.

Кроме того, с 31 июля до 8 августа будет сложнее проехать по одной полосе в каждом направлении на участке от дома 51/4, строение 2 до дома 49а.

С 8 по 15 августа и с 10 сентября по 18 октября будет осложнено движение по одной полосе в каждом направлении на отрезке от дома 49а до дома 28, с 18 октября по 2 декабря - по двум полосам от дома 27, корпус 1 до дома 2 и с 2 по 17 декабря - от дома 68 до дома 64, строение 2.

Во Вспольном переулке до 28 июля круглосуточно ограничено движение по одной полосе на улице Малая Никитская в районе дома 31.

С 29 июля по 24 августа и с 15 сентября до 1 октября будет труднее проехать по участку Вспольного переулка от дома 1 до дома 27.

В Спиридоньевском переулке движение по одной полосе в районе дома 17 круглосуточно ограничено до 30 июля, в районе дома 1/24 - с 31 июля по 7 августа, в районе дома 3 - с 8 по 24 августа, на участке от дома 3 до дома 7 - с 15 по 23 сентября, а на участке от дома 7 до дома 9 - с 24 сентября по 1 октября.

27 июля также перекроют площадь Васильевский Спуск и улицу Ильинка от Рыбного переулка до Красной площади. Это связано с финишем ралли "Шелковый путь - 2018".

По участку Ильинки нельзя будет проехать с 15:30 до 23:00, по площади Васильевский Спуск - с 16:00 до 23:00.

"AK&M" от 26.07.2018
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