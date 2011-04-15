Банк России подал жалобу в Московское УФАС

В Московское УФАС России поступило заявление Департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России на рекламу услуг форекс-дилера в системе Яндекс.Директ: "Instaforex - Лицензия ЦБ РФ - Открыть демо-счет - Торгуйте бесплатно и без рисков". Об этом говорится в сообщении ФАС.



Ведомство напоминает, что не допускается реклама товаров, на производство и (или) реализацию которых требуется получение лицензий или иных специальных разрешений, в случае отсутствия таких разрешений. Установлено, что Instaforex не имеет лицензий на деятельность форекс-дилера на территории России и не является членом саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, которая объединяет форекс-дилеров. Такие действия нарушают пункт 7 статьи 7 и часть 14 статьи 28 закона "О рекламе".



Кроме того, реклама форекс-дилеров должна содержать указание: "Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны". Отсутствие данного уточнения в самой рекламе, а также на странице, на которую происходил переход, противоречит части 5.1 статьи 28 Закона о рекламе.



Московское УФАС возбудило дело против Яндекса и установленного рекламодателя ? физлица, действующего от имени Instaforex. Рассмотрение дела назначено на 7 августа.



В случае если нарушение будет доказано, участники дела могут получить штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП РФ в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб.



"AK&M" от 26.07.2018